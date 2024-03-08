ТРИ ЧЕМПІОНИ СВІТУ

Писати про чергового чемпіона світу з України приємно. Особливо, коли він з Кіровоградщини, особливо, коли він – офіцер поліції.

В своїй книзі «Наказано знешкодити» я писав, що серед працівників міліції свого часу були майстри спорту, заслужені майстри спорту, чемпіони України, призери Радянського Союзу. Тоді, на мою думку, найвищих спортивних досягнень досягнув майор Костянтин Мандрик. У 1988 році у місті Ліворно, що в Італії, він став чемпіоном світу зі стендової стрільби серед поліцейських і міліціонерів. У Ліворно він вразив 198 з 200 мішеней. Організатори чемпіонату світу в Італії високо оцінили майстерність нашого земляка, нагородивши його двома медалями, золотим кубком та мисливським карабіном. Який у нього, до речі, відібрав один із керівників УМВС, нахабно при цьому заявивши переможцю: «Ти собі ще заробиш».

В 2024 році у місті Халл (Велика Британія) відбувся чемпіонат з боксу, у якому взяли участь 833 спортсмени із 24 країн. В число команди збірної України увійшли 34 спортсмени, серед яких п’ятеро – представники ЗСУ та МВС. Старший лейтенант поліції Микола Паливода з Кіровоградщини, майстер спорту з боксу, на цих змаганнях став чемпіоном світу у ваговій категорії до 75 кілограмів. Це вагоме досягнення не залишилося без уваги керівництва ГУНП області. За найвищі спортивні досягнення та значний внесок у розвиток спорту і фізичної культури керівник поліції області Роман Козьяков вручив правоохоронцю заохочення та щиро подякував за гідне представлення України та відомства на чемпіонаті світу з боксу.

На цьому можна було би поставити крапку. Але тоді незаслужено забутим залишиться наш чемпіон світу з пауерліфтингу 2013-2014 р.р., майстер спорту міжнародного класу Сергій Григорович Кондрашенко, який працював начальником обласного УМВС. На цю посаду він був призначений в липні 2015 року. 18 серпня 2017 року за його ініціативою було започатковано перші змагання в області серед працівників силових відомств з жиму лежачи – однієї з базових дисциплін пауерліфтингу. У змаганнях, які тоді відбулися в Кіровоградському спортивному клубі «Спартак», взяли участь 8 команд – представників всіх силових відомств, які в підсумку вижали 17 тон ваги. Свій внесок у загальний результат вніс і шеф поліції Сергій Кондрашенко, який виступив поза заліком та за три підходи «взяв» в сумі 625 кілограмів.

З 2018 року полковник Сергій Кондрашенко перейшов на посаду в.о. заступника командувача об’єднаних сил з питань застосування сил та засобів Національної поліції, ніс службу в зоні проведення бойових дій на Донбасі, виконував завдання, пов`язані з тим, аби не допустити переміщення зброї, вибухівки, радіоактивних речовин, товарно-матеріальних цінностей, що не підлягають переміщенню відповідно чинного законодавства України. Військове звання «полковник» при переводі з органів МВС до ЗСУ було за ним збережене.

Веніамін ЯНІШЕВСЬКИЙ