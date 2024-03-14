ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №11 ВІД 14 БЕРЕЗНЯ 2024 РОКУ

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Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

  • “НС” запрошує: наш ярмарок на підтримку ЗСУ!
  • Добровольці Кіровоградщини: мужність та честь;
  • Колаборанти та зрадники – серед нас;
  • Микола Барабуля: життя, кохання та позиція;
  • Як малий Шевченко біса виганяв та чимало іншого.
Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:
м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.
УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 300 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com.

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