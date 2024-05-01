СРІБНИЙ ХРЕСТ “РАГНАРА”

Продовжуємо розповідати про мужніх воїнів 41-ї ОМБр, де служать чимало бійців з Кіровоградщини.

«Рагнар» – командир протитанкового підрозділу, який героїчно відбив ворожу атаку. Того ранку, через радіоперехоплення, наші хлопці дізнались, що російські солдати готуються до наступу. Протитанкісти зайняли позиції і відкрили вогонь по ворогу з гранатомету СПГ-9. Щонайменше 30 загарбників загинули. Неабияк розлючені великими втратами росіяни почали масований обстріл у відповідь. Тож командир наказав підлеглим відійти на безпечні позиції.

«Рагнар» згадує, що його автівка зненацька вийшла з ладу. Однак, це його і врятувало, бо згодом одразу декілька снарядів влучили туди, куди «Рагнар» саме збирався їхати. Через деякий час неподалік його автомобіля вибухнув снаряд. У офіцера влучили декілька осколків. Один уламок металу влучив у бік, пройшов між легенями та серцем, якимось дивом не зачепивши їх.

Коли обстріл вщухнув, поранений «Рагнар» спробував дістатись до бійців, які чекали на евакуаційний транспорт. Він намагався підвестись на ноги, але не зміг, тому почав голосно кричати. Бойовий медик із позивним «Авдос» почув крик допомоги і кілька разів прохав відгукнутись, аби знайти пораненого. Зрештою, медик таки побачив офіцера і врятував його. У військовому шпиталі лікарі діагностували у офіцера пневмоторакс, осколкове поранення та втрату майже двох літрів крові.

За мужність та героїзм командира протитанкового підрозділу на псевдо «Рагнар» нагородили відомчою відзнакою Міністерства оборони України «Срібний хрест».

За матеріалами

Служби зв’язків з громадськістю

41-ї ОМБр