ЯК КУПИТИ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ STARGATE FINANCE?

Ціна Біткоіна в доларах, як і інших цифрових активів, може відстежуватись на криптобіржах або спеціальних моніторингових сайтах. Формуючи свій портфель інвестицій, зверніть увагу на нові та перспективні проєкти, як Stargate Finance (STG). Це система розподілу ліквідності DeFi, яка дає користувачам можливість обмінювати монети між блокчейнами у співвідношенні 1:1. Такий протокол виступає одним із найкращих рішень для трейдерів для транспортування ліквідності.

Можливості Stargate Finance

Платформа відкриває перед користувачами доступ до різноманітних продуктів, на яких можна заробляти. Наприклад, можна скористатися високоприбутковим фермерством, продуктами з нульовими непостійними втратами, автоматизованим маркет-мейкером, керованими пулами, пулами AMM та ін. STG – криптовалюта та децентралізована фінансова платформа, якою керують користувачі. Учасники можуть голосувати, керувати роботою платформи, розвивати протокол за допомогою STG Token.

Це власний токен Stargate Finance, який створений як токен управління протоколу. Користувачі отримують STG монети як стимул для того, щоб вносити стабільні монети. Останні відповідають за ліквідність міжмережевих свопів. Ви можете заробляти не лише класичним способом – на курсі Біткоїна в доларах. Проєкт Stargate Finance зібрав для користувачів безліч різних інвестиційних можливостей. Тут ви знайдете різнопланові токени, в які можна вкладати свої кошти. Це можуть бути і криптовалюти, і стейблкоіни, та інші токени.

Як купити токен STG на криптобіржі?

Створіть обліковий запис на майданчику.

Для цього потрібно зареєструватися на підібраній біржі. Щоб це зробити, вкажіть адресу електронної пошти або телефонного номера, а також країну проживання. Введіть надійний пароль, щоб захистити свій обліковий запис.

Убезпечте обліковий запис.

Вартість Біткоїна може суттєво зрости, через що на ринок може прийти новий потік шахраїв. Для більш надійного захисту облікового запису можна встановити двофакторну автентифікацію, антифішинговий код, торговий пароль.

Верифікуйте особистість.

Підтвердіть достовірність інформації шляхом завантаження дійсного посвідчення особи з фотографією.

Додайте спосіб оплати.

Це може бути кредитна або дебетова картка, банківський рахунок.

Купуйте STG.

Щоб купити Біткоін, STG або інші монети, скористайтесь доступними на сайті способами.

Що можна робити із токенами STG на біржі?

Насамперед придбати активи можна для крипто-торгівлі. Заробити ви зможете на цінових коливаннях, якщо правильно визначите напрямок курсу монети. Наступна популярна стратегія – HODL. Це варіант для довгострокових інвесторів, які готові утримувати STG Coin, покладаючись на те, що з часом він зросте в ціні.

Крім того, криптобіржі дозволяють швидко та зручно обмінювати Stargate Finance на інші активи чи національну валюту. Для операцій використовуються монети, які входять до списку доступних на біржі.