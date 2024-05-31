ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ І ЧИТАЙТЕ КНИГИ

Нині українці майже постійно перебувають в стані стресу, і щоб з нього вийти, для кожного є свій стресознижувальний фактор: випити гарячого чаю, прогулятися на свіжому повітрі, покататися на велосипеді, послухати музику, зайнятися фізичними вправами, а також почитати книгу.

Читання знижує стрес, поліпшує настрій і набагато більше розслабляє, ніж музика чи прогулянка. Дослідження 2009 року в Університеті Сассекса показало, що читання може зменшити стрес на 68 %, прогулянка – на 42%, чашка чаю – на 54 %, прослуховування музики – на 61 %.

Книга творить дива. Вона розвиває мислення, надає впевненості, робить нас більш творчими, креативними, покращує сон і мозкову активність. Читання книг допомагає людині вийти з пригніченого стану, уявити нові дивовижні світи.

Відділ обслуговування користувачів обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського пропонує літературу з психології, яка допоможе людині вийти з кризових ситуацій, дасть відповіді на питання, що хвилюють, і таким чином допоможе знайти рішення проблем, що турбують.

Книга Девіда Д. Бернса «Почувайся добре. Нова терапія настрою» / Д. Д. Бернс; пер. Н. Третякова. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 544 с. – світовий бестселер. ЇЇ автор – суперфахівець з когнітивно-поведінкової терапії, багато років вивчав причини та методи лікування депресії і в своїй книзі довів, що «діагностика власного настрою – перший крок до одужання». Книга допоможе виявити передвісників депресії та запобігти їм. Завдяки методиці доктора Бернса можна навчитися працювати над самооцінкою, конструктивно сприймати критику, позбавитись смутку та почуття провини. Автор чудово подає інформацію про антидепресанти і дає зрозуміти, як працюють ці препарати. Пропонована книжка буде корисна тим, хто хоче допомогти собі сам, зрозуміти свій настрій та опанувати його і почуватися добре.

Книга Джулі Сміт «Чому мені раніше цього не казали? Стратегія спокійного життя в буремні часи» / Д. Сміт; пер. з англ. Д. Кожедуба. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2023. – 243 с. – міжнародний бестселер, практичний посібник психологічних порад. Авторка – психологиня-практик, її дослідження ґрунтуються на багаторічному досвіді роботи у сфері клінічної психології. Лікарка Сміт наголошує на тому, що її книжка має бути завжди поруч, щоби ви могли читати певні розділи за потреби, тобто обрали розділ, що стосується саме тих проблем, з якими ви зіткнулись, і спробували застосувати на практиці те, про що в ньому йдеться.

Психологиня в книзі зібрала докупи найцінніші знання й практики, що змінили її життя та життя людей, з якими вона працювала. За результатами роботи вона багато разів чула слова: «Чому мені раніше цього не казали?» Інструменти, які використовує Джулі, – це життєві навички, які здатні допомогти кожному подолати важкі часи у житті. Книга допоможе зміцнити впевненість у собі, зрозуміти, як боротися зі страхом, долати депресію, навчитись правильно трактувати свої емоції та давати їм раду. Вона буде корисна для тих, хто хоче зберегти власне психічне здоров’я та зміцнити психологічну стійкість в складних ситуаціях.

Ще одна суперкнига, присвячена темі подолання депресії, написана молодим британським письменником Меттом Гейгом. «Чому варто жити далі» / Метт Гейґ; пер. з англ. І. Лютенко. – Харків: Ранок: Фабула, 2019. – 255 с.

Це особиста книга, в якій автор розповів свою історію світу. Довгих 8 років він прожив у світі без любові та радості. Перебуваючи в такому стані, Метт зміг здолати депресію й вибратися з психологічного пекла.

Автор книги ділиться з читачами своїм минулим, пережитим та тим, що йому допомогло встати на ноги. Гейґ детально описав особистий досвід подолання панічних атак. Книга дуже емоційна. Коли читаєш, як Метт Гейг описує власні переживання в найтяжчі моменти депресії, на очі навертаються сльози. Своєю книгою він дуже хоче допомогти людям, які проходять через те саме, що і він колись випробовував на собі. Також книгу варто прочитати рідним і друзям людей, які потерпають від депресії, щоби краще розуміти їх і допомогти.

Одна з найкращих книг з популярної психології – «Не годуйте мавпу! Як вийти із замкнутого кола неспокою та тривоги» Дженніфер Шеннон / Д. Шеннон. – К.: Сварог, 2020. – 144 с., терапевта з двадцятирічним стажем, що спеціалізується на лікуванні тривожних розладів. Ця невеличка книжка містить 11 розділів – від «Сприйняття загрози» до «Життя в новому світі», які крок за кроком ведуть вас до вирішення проблеми. В кінці кожного розділу наводяться висновки. Дженніфер доводить, що тривожні думки схожі на мавпу, що стрибає у пошуках безпечного місця. Прагнення уникнути того, чого ви боїтесь, не знижує тривогу, а лише живить набридливу мавпочку у голові. Книга Дженніфер – чітке й послідовне керівництво, яке допоможе подолати будь-яку тривогу, перемогти страх і зняти стрес, вона ефективна і корисна як самотерапія.

Книга Крістен Гелмстеттер «Розмова із самим собою за чашкою кави. П’ять хвилин на день, з яких розпочнеться щасливе життя» / К. Гелмстеттер; пер. Д. Москвітіна. – Харків: Віват, 2023. – 205 с. – справжній практичний курс із саморозвитку. Авторка запрошує провести лише п’ять хвилин на день, протягом яких ви будете розмовляти з собою за чашкою кави. Вона навчить, як позбутися негативних думок, адекватно реагувати на критику, полюбити себе і своє тіло, тобто переформувати свій мозок. Кожен розділ книги містить короткі історії, запитання для роздумів, вправи і афірмації, які допоможуть стати щасливішим і успішнішим. Розмова із собою за чашкою кави – це потужна практика, що змінює життя й потребує лише п’яти хвилин на день. Вона підвищує самооцінку, наповнює щастям і допомагає побудувати таке життя, яке ви завжди хотіли мати.

Посібник Тетяни Вишко «Дихай і живи. Як опанувати себе в кризових ситуаціях»/ Т. Вишко. – Харків: Віват, 2023. – 188 с. – попри сьогоднішню війну повертає до нормального життя через любов. Авторка – українська психологиня, психотерапевтка-консультантка, сертифікована інструкторка з тілесних практик – застосовує у роботі методи позитивної психотерапії. Вона точно описує психологічні техніки та вправи, які допоможуть покращити психоемоційний стан, навчать керувати емоціями і усувати тривогу. Ця книга – практична інструкція для самодопомоги і відновлення психологічного здоров’я.

Популярністю читачів користується книга Алекса Корба «У пастці депресії. Як подолати тривожність і радіти життю» / А. Корб; пер. А. Марховська. – К.: Наш Формат, 2019. – 214 с. Мільйони українців живуть у дуже важкий час, коли йде війна. Вони відчувають моральну та фізичну втому, пригніченість, спустошеність. Такий стан зараз у кожного з нас, але кожен долає його у свій спосіб.

У першій (теоретичній) частині книги – «У полоні низхідної спіралі» – автор з наукової точки зору, але дуже легко і зрозуміло пояснює, як діє мозок у стані депресії, в чому різниця між хвилюванням і тривожністю, чому ми завжди помічаємо і запам’ятовуємо тільки погане. Він доводить, що все у нашому мозку взаємопов’язане. У другій частині (практичній) – «Утворення висхідної спіралі» – Алекс Корб наводить декілька методів і правил, які дозволять вийти з депресії. Він дає нам чітке роз’яснення, як сон впливає на нас і наш мозок; дає пораду, як покращити пам’ять та здатність до засвоєння інформації, як змінити шкідливі звички на корисні, як навчитися покладатися на інших людей. Автор детально описує, що і як треба робити, щоб уникнути депресивних станів, тривоги та невпевненості. Особливо корисно прочитати книгу на упередження депресивного стану, щоб потім не опинитися у пастці депресії.

У психологічній скарбниці обласної книгозбірні є також дитяча книга про стрес Тані Ллойд Кай «Під тиском. Наука про стрес» / Т. Л. Кай; худ. М. – Е. Трамбле; пер. з англ. Г. Лелів. – К.: Моя книжкова полиця, 2019. – 75,[1] c. Це захопливе дослідження, яке допоможе дітям зрозуміти, що таке стрес і як він впливає на здоров’я та поведінку. Книгу доповнюють чудові яскраві ілюстрації Марі-Ев Трамбле. Книга буде корисна і цікава як дітям, так і батькам, вчителям.

Отже, читання – це здоровий спосіб втечі від повсякденної рутини та стресу, а ще – ефективний, доступний і корисний засіб розслаблення та релаксу.

Тих, хто хоче мати стабільний душевний спокій, чекаємо в бібліотеці імені Дмитра Чижевського.

Галина РУДЕНКО,

провідний бібліотекар

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського