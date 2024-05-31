УКРАЇНСЬКІ ЗМІ: НЕ ЛИШЕ ВИЖИТИ

…а й бути корисними для своїх громад навчали медійників в Українському кризовому медіа-центрі. Тож як залишитися на плаву та ще й змогти прислужитися краянам – тепер знає і “НС”.

Тренінг «Як медіа вижити та бути корисними громаді» організував Український кризовий медіа-центр у межах Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). На навчання зібрались 14 редакторів і представники місцевих медіа із Чернігівської, Тернопільської, Кіровоградської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Івано-Франківської областей.

Як вітчизняним ЗМІ вижити під час війни, радив колегам президент Української Асоціації Медіа Бізнесу Олексій Погорелов. Він наголосив на цікавій тенденції: якщо протягом 2015-2023 років споживання усіх типів загальнонаціональних медіа суттєво зменшилось, то регіональні ЗМІ демонструють протилежну динаміку (для інтернет-сайтів це зростання майже втричі). Тож закликав регіональних медійників активно використовувати цю обставину, аби збільшити власну аудиторію і, головне, стати дійсно корисними та актуальними для своїх громад. Він також відзначив, що читацько-глядацька аудиторія стала більш розбірливою та стійкою до фейків та дезінформації. І це при тому, що інтерес до новин не зменшився з активізацією воєнних дій в країні. Що стосується довіри до ЗМІ, то медійникам довіряють близько половини українців. Для порівняння – для ЗСУ цей показник складає понад 93%, ВР – менше третини, а судам – лише близько 14%.

Спікер також розповів про досвід 55 редакцій, проєкти яких були покликані допомогти їхнім громадам. В результаті було вирішено 235 місцевих проблем, а самі ці ЗМІ збільшили аудиторію на третину. На думку Олексія Погорелова, це новий акцент в роботі місцевих медіа, адже раніше переважно редакції зосереджували зусилля на “інформуванні”. Тепер в фокусі “залучення”, “взаємодія” та “допомога”.

Власне, про те, як ЗМІ можуть надати громадам таку допомогу, ділилася порадами менеджерка проєктів Української Асоціації Медіа Бізнесу Ольга Костак. Йдеться про те, щоби, виокремивши найбільш актуальну та нагальну для громади проблему, долучитись до її вирішення та отримати на цей проєкт донорське фінансування. Звичайно, йдеться не про заробіток редакції, не на отримання фінансового прибутку для медіа, а кошти на організацію заходів, за допомогою яких медійники зможуть досягти мети проєкту – вирішення проблемного питання на користь громади.

Спікерка підказала медійникам – з огляду на досвід тих самих 55 ЗМІ, які отримали грантове фінансування, найбільш актуальні проблеми: допомога ВПО, відновлення, працевлаштування, благоустрій, безпритульні тварини, залучення молоді, медицина та кілька інших. Якщо не вдаватись до технічних та інших нюансів, які – безперечно – стануть в нагоді, власне, самим представникам редакцій, то можна констатувати: донорське фінансування – не лише спосіб оживити діяльність самих ЗМІ, а й зробити їх більш затребуваними та корисними громаді. А головне – реальна допомога у вирішенні болючих та актуальних проблем мешканців.

Тож у свою чергу “НС” запрошує читачів на прямий зв’язок: звертайтесь до редакції з пропозиціями та побажаннями щодо ідей майбутніх проєктів. Разом зробимо життя наших громад кращим та комфортнішим!