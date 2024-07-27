СЕЗОННІ ПРИЧИНИ ДІАРЕЇ. ЯК УНИКНУТИ РОЗЛАДУ ШЛУНКА ВЛІТКУ?

Літній період приносить не тільки сонячні дні та теплі вечори, але й підвищений ризик харчових розладів, як діарея-от. Висока температура, часті подорожі та зміни в харчуванні можуть призвести до неприємних симптомів, які здатні зіпсувати навіть найкращий відпочинок. Щоб цього уникнути, важливо дотримуватися кількох простих правил та використовувати перевірені добавки, як-от Лацидоентер, для підтримки здоров’я кишківника.

Причини діареї влітку

До них відносять:

низька якість води. Під час подорожей чи відпочинку на природі ми часто використовуємо воду сумнівної якості. Питна вода з неперевірених джерел може містити патогенні мікроорганізми, що викликають діарею. Важливо завжди мати при собі запас бутильованої води та уникати вживання води з відкритих водойм без попереднього кип’ятіння або фільтрації;

недотримання гігієни. Влітку, особливо під час пікніків або відпочинку на природі, легко забути про елементарні правила гігієни, як-от миття рук перед їжею або після користування туалетом. Використання громадських туалетів або приготування їжі в польових умовах може стати джерелом інфекції, якщо не дотримуватися правил особистої гігієни;

швидкопсувні продукти. Молочні вироби, м’ясо та риба вимагають особливих умов зберігання, які не завжди можна забезпечити під час подорожей. Вживаючи такі продукти, важливо перевіряти їх свіжість та уникати тих, що довго перебували поза холодильником.

Екзотичні страви також можуть спровокувати приступи діареї. Бажання спробувати щось нове та незвичне може призвести до вживання продуктів, які ваш організм не сприймає або не звик до них, що може стати причиною розладу шлунка. Особливо це стосується подорожей до інших країн, де місцева кухня може суттєво відрізнятися від звичної.

Як уникнути діареї влітку?

Ось декілька дієвих порад:

пийте тільки безпечну воду. Використовуйте бутильовану або кип’ячену воду для пиття та приготування їжі. Уникайте вживання води з сумнівних джерел;

дотримуйтеся гігієни. Регулярно мийте руки з милом, особливо перед їжею та після використання туалету. Використовуйте антисептичні засоби для рук у разі відсутності води;

правильно зберігайте продукти. Уникайте вживання страв, які довго перебували на сонці. Приготування їжі на природі вимагає особливої уваги до свіжості інгредієнтів та умов їх зберігання;

будьте обережні з екзотичними стравами. Вводьте нові продукти у свій раціон поступово. Уникайте вживання сирих чи недостатньо приготованих страв. Особливо обережними варто бути з морепродуктами та екзотичними фруктами, які можуть містити незнайомі для вашого організму мікроорганізми;

уникайте вуличної їжі. Вуличні торговці не завжди дотримуються належних санітарних умов, тому їжа, придбана на вулиці, може бути небезпечною;

мийте фрукти та овочі;

уникайте льоду у напоях. Лід може бути виготовлений з неякісної води, тому краще уникати його вживання в напоях, особливо під час подорожей.

Також потрібно приймати Лацидоентер (https://vorwartspharma.com/lacidoenter). Він допомагає підтримувати здорову мікрофлору кишківника, що особливо важливо під час подорожей або змін у харчуванні. Добавка сприяє відновленню балансу корисних бактерій та допомагає уникнути діареї.