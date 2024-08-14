STEM-клас – це DOBRE

У Компаніївській селищній громаді Кіровоградської області завдяки Програмі USAID DOBRE запрацював STEM-клас із конструювання, робототехніки та 3D моделювання.

Спеціалізований навчальний простір створили на базі місцевого Центру культури та дозвілля. Минулого року за кошти громади в приміщенні провели ремонт, облаштували систему освітлення, придбали шафи. Для організації навчального процесу Програма USAID DOBRE передала сучасні меблі та спеціальне обладнання на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Зокрема, інтерактивну панель, конструктори та ресурсні набори LEGO, стіл для робототехніки, 3D принтер, потужні ноутбуки та інше.

Безкоштовний гурток набув популярності серед дітей та молоді Компаніївщини. Тож у громаді прийняли рішення кожні три місяці набирати нову групу. Перші 17 учасників вже опановують ази інформаційних технологій та STEM-освіти. Вони пишуть програми, створюють роботів, експериментують та проводять різноманітні дослідження. Із новітніми технологіями учням допомагає розібратися кандидат технічних наук, викладач столичного вищого навчального закладу Дмитро Барановський.

Інноваційний проєкт громаді вдалося реалізувати завдяки напрямку Програми USAID DOBRE – місцевий економічний розвиток. Проєкт дасть можливість учням закладів освіти та молоді опанувати сучасні знання, навички, які допоможуть обрати професію та створити місцевий новітній бізнес-осередок.