ВАЖКО У НАВЧАННІ…

41-ша ОМБр розповідає, як тренуються її бійці.

«Піхотинці штурмують ворожі окопи. Зі свого боку оборонці ведуть щільний вогонь. Вибухають розтяжки та міни, удари з неба завдають безпілотники. Необхідно терміново зупинити прорив…

Так нині тренуються наші бійці. Хай хлопці стріляють зі страйкбольної зброї пластиковими кулями, але атмосфера навчань – максимально наближена до реальності. Як і чіткість та злагодженість дій, вміння не розгубитись у важкій ситуації, допомогти побратимам. Усе, щоби перемогти ворога!»

Матеріал підготовано у співпраці

зі Службою зв’язків з громадськістю 41-ї ОМБр