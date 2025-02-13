ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №7 ВІД 13 ЛЮТОГО 2025 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

Імперські маркери: що не так з символікою Кропивницького;

Пільговий проїзд: чим закінчились громадські слухання;

Інтернаціоналісти Кіровоградщини – як це було;

Михайло Радкевич – лікар та митець;

Вітчизняне кривосуддя: вади та діагнози;

Корисні поради, гороскоп, кросворд та чимало іншого.

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м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.

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