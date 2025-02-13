ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №7 ВІД 13 ЛЮТОГО 2025 РОКУ

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Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

  • Імперські маркери: що не так з символікою Кропивницького;
  • Пільговий проїзд: чим закінчились громадські слухання;
  • Інтернаціоналісти Кіровоградщини – як це було;
  • Михайло Радкевич – лікар та митець;
  • Вітчизняне кривосуддя: вади та діагнози;
  • Корисні поради, гороскоп, кросворд та чимало іншого. 
Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:
м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.
УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 300 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com

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