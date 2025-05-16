ДИРЕКТОР ШКОЛИ – НА ЗАХИСТІ КРАЇНИ

У 2020 році Олександр був у десятці найкращих вчителів України. Нині він – начальник розвідки одного з підрозділів 41-шої окремої механізованої бригади і має позивний “Туман” .

Олександр за фахом – вчитель історії та правознавства. До військової служби працював директором школи на Кіровоградщині. Виховав численних призерів всеукраїнських, міжнародних, світових конкурсів, учасників конференцій світового рівня. Особисто теж перемагав у професійних конкурсах обласного та всеукраїнського рівня: «у 2017 році увійшов до 20-ки кращих вчителів України, а у 2020 році – вже до десятки кращих за версією премії Global Teacher Prize Ukraine. Це так званий «вчительський Оскар»! А ще Олександр захоплюється рукопашним боєм та тренував дітей у власному спортивному клубі. Багато його вихованців ставали переможцями обласних, всеукраїнських, світових змагань і турнірів, а нині захищають Україну.

Після повномасштабного вторгнення Олександр тричі намагався мобілізуватися до лав Збройних Сил України, незважаючи на можливість бронювання та повну відсутність будь-якого військового досвіду. І врешті добився свого. Чоловік почав службу у 41-шій окремій механізованій бригаді з перших діб її формування: «Я починав свою службу простим піхотинцем – водієм відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу. Згодом мене направили на офіцерські курси. Так я з простого солдата став спершу командиром розвідувального взводу, а вже зараз – начальником розвідки. Мій бойовий шлях почався на Куп’янщині, далі були Часів Яр, Торецьк, Нью Йорк, Курська операція».

До речі, вже під час служби, «Туман» вкотре взяв участь у всеукраїнському конкурсі, за результатами якого увійшов до п’ятірки кращих вчителів правознавства України! До речі, вже під час служби, «Туман» вкотре взяв участь у всеукраїнському конкурсі, за результатами якого увійшов до п’ятірки кращих вчителів правознавства України!

«Туман» згадує, що разом із побратимом спершу вивчився на пілота FPV-дронів, а вже згодом особисто формував бойові екіпажі, які успішно нищили ворога. В одному з боїв під час штурму наших позицій трьома колонами ворожої техніки хлопці спалили гордість путіна – танк Т90-М «Прорив»: «РЕБ противника давив страшенно, але ми обійшли його лісовим масивом. Картинка зникла за десяток метрів від танка, і я доводив дрон «всліпу». Паралельно на стрімі ми побачили, що танк був уражений, а пізніше зайнявся та вибухнув. Не передати, які у нас тоді вирували емоції. Вже згодом ми дізналися, що порвали «Прорив»!»

Нині Олександр сконцентрований на розвитку безпілотних систем, зокрема ударно-розвідувальної групи “Привид” у своєму підрозділі. Зазначає: «Використання дронів значно підвищило ефективність бойової роботи і уражень. Це дозволяє значно ефективніше берегти наш особовий склад. Я вдячний вищому командуванню, що дозволяли і підтримували подібні експерименти, які надалі стали прикладом».