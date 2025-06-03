НАБІР ДО ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТРИВАЄ

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Ми чекаємо на відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав!

Вимоги до кандидатів на посади в патрульній поліції:

  • громадянство України;
  • вільне володіння українською мовою;
  • вік від 18 років;
  •  повна загальна середня освіта;
  •  посвідчення водія категорії “В”.

Заповнюйте анкету тут: anketa.patrolpolice.gov.ua

Більше інформації — за посиланням: my.patrolpolice.gov.ua

Етапи відбору 

Конкурс складається з кількох етапів. На кожному з них наші фахівці завжди готові допомогти та порадити:

  •  заявка на участь у конкурсі;
  •  тестування;
  •  медичне обстеження;
  •  перевірка рівня фізичної підготовки;
  •  співбесіда з поліцейською комісією.

Залишилися питання?

Телефонуйте 0674005647 — наш інспектор з рекрутингу радо на них відповість!

До зустрічі на службі. Разом зробимо рідне місто безпечнішим

 

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