ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №28 ВІД 10 ЛИПНЯ 2025 РОКУ

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Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

  • Центр національного спротиву діятиме на Кіровоградщині;
  • Алея пам`яті Героїв: що пропонують кропивничани;
  • Історія одного СЗЧ;
  • Микола Цуканов: галерея його життя;
  • “Монастирище”: розкриваємо нові таємниці;
  • Нове у циклі “Історичні паралелі” та чимало іншого.
Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:
м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.
УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 300 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com

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