ПРОЄКТ “УНІКАЛЬНОСТІ КІРОВОГРАДЩИНИ”: ПРАДАВНІЙ ТА МІСТИЧНИЙ ДИВОСВІТ МОНАСТИРИЩА. ЧАСТИНА ДРУГА

Ми стоїмо на порозі стародавнього капища, перед нами сходи, стерті тисячами ніг людей, які невпинним та майже суцільним потоком піднімались сюди, сподіваючись на допомогу, доброту богів і здійснення своїх мрій та намірів… За тисячоліття нічого не змінилося, сьогодні так само ми прагнемо миру, врожаю, народження наших дітей, любові і справедливості… Тож – хто впевнено, хто сумніваючись – йдемо слідом за пращурами, благаючи про спасіння…

Дороговказна стежка веде нас серединою овального плато, права сторона якого зайнята жертовними каменями і антропоморфними скульптурами. Першим зустрічає нас гигантське (3х5м) обличчя жінки, чиї очі спрямовані в Космос, а підборіддя – на південний схід. Лик обрамовує пишне волося. Не помітити цей витвір митців кам’яного віку неможливо! Далі уважний відвідувач капища побачить ще два таких обличчя .До речі, число три повторюється майже в усіх основних спорудах капища). Далі по правій стороні завмерли три величезних брили – жертовні камені (третя – з двох дзеркально відтворених каменів). Саме права половина – для людських жертвопринесень. Тут є виїмка, в яку в день зимового сонцестояння “сідає” нижній край диска Сонця (синхронно – і на горизонт!). І саме цей камінь найсильніше передає вібрації Монастирища. По лівій стороні розташована основна споруда – 18-метрова скульптура жінки, яка невимушено і граційно лежить на спині в позі породіллі, відкинувши голову на доріжку. На її правому плечі – виїмка для новонародженної дитини, а над нею – наскальний розпис, що зображає…немовля. Пишне довге волося жінки простягається майже до плаского знизу і опуклого зверху каменю (“Черепахи”), який лежить на двох оброблених рукою людини каменях – це стародавня обсерваторія, до якої знизу веде отвір, в який, ймовірно, вдень було видно зірки, як з глибокого колодязя, якщо, звісно, зрушити камінь вбік.

В передній частині капища, над вертикальним північним бортом – велика та чітко виражена виїмка для жертовної крові. Таких жертовників на площині капища – п`ять, вони точно співпадають з кутами пентаграми. Якщо з`єднати кути прямими лініями, отримаємо центр – прямо серед гладкої пласкої ділянки граніту з виїмками. Це карта зоряного неба, яка відображає яскраві зірки сучасного літнього неба. Є деякі відхилення, але карта в Монастирищі точно співпадає з картою в шкільному підручнику астрономії.

З вершини продавнього капища відкривається невимовної краси краєвид – наче гора розрізає простір своїм північним бортом, а назустріч їй стримить прерасними спокійними водами Інгул. Перед скелею річка розходитьСя на два русла і з`єднується саме посередині західного борта скелі, утворюючі красиві бурхливі перекати, гуркіт яких чути за три километри! Гору оточує округлий “двір” Монастирища. Колись його прикрашали числені культові скульптури. Одна з них – 60-метрова скульптура породіллі. Якшо уважно роздивитись – навкруги повно уламків. Нам вдалось зробити майже десяток ескізів антропоморфних скульптур “двору” і одного святилища, які можна б було підняти і повернути в первозданне положення… Скеля із своїм “двором” наче схована в округлому каньоні, як у чаші, оточеній з сходу, заходу і півдня виходами гірських порід на поверхню. Дуже цікавий південний борт – його стереже гігантське антропоморфне зображення Змії, прикрашене наскельним розписом. Скульптура встановлена на двох величезних уламках скельної породи. Морда Змії майже впритул впирається у південний борт. Цікаво, що вона може там стерегти?

На куті стику східного і південного бортів – величезний дольмен “Серце” – величезний камінь схожої на серце форми, міцно закріплений рівномірно, як дорогоцінний камінь в цапфах, в шести гранітних брилах. Він мав показувати шлях зірки або сузір’я на небі. Такі дольмени міцно закріплювались, але від мінімального дотику коливались, як лялька-нелягайка. Візуально продовживши линії амплітуди коливання, ми би побачили рух певних небесних тіл. Та споруда постраждала – “Серце” зрушилось з вертикалі і тепер нерухоме. Та є ескіз ще двох дольменів, які зруйновані, але можлива їх реконструкція (знов – число три!).

Сам південний борт тігнеться аж до села Завтурове, поступово знижуючись. Це невід’ємна частина комплекса, в який входить наше капище-Монастирище зі своїм двором. Насправді це було величезне, як на ті часи, місто. Знайдені залишки житла, культових споруд, рештки міського муру. За муром – буферна зона, позначена низкою межевих каменів. Тільки за цими каменями закінчуються жертовники, невеликі святилища, антропоморфні скульптури.

Дослідження продовжуються, але дуже утруднюються воєнним часом. Та навіть у цих умовах про Монастирище навіть знімають фільми. Автором двох таких став співвітчизник Ігор Мехеда – науковець, дослідник місць Сили по всьому світу. Зокрема, стрічка, зроблена за сприяння британських та французських археологів, увійшла до топ-5 короткометражних фільмів про природу (Нідерланди).

Другий фільм присвячений місцям Сили в Україні, і розпочинається він саме з нашого Монастирища…

Замість післямови:

Зрозуміло, що навіть в декількох газетних публікаціях неможливо вичерпнорозповісти про усі загадки, принади і таємниці Монастирища. Тому усі охочі знати більше про це унікальне місце, можуть отримати відповіді на свої запитання за телефоном: 0504879459 (Ніна Ігорівна Бабанська).

Ніна БАБАНСЬКА,

керівник секції екології громадської організації

“Центр підтримки інтелектуальних ініціатив “КОЛЕСО”

і групи “ЕКСАМПЕЙ-ЕКО”,

учитель-методист, відмінник освіти України