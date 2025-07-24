ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №30 ВІД 24 ЛИПНЯ 2025 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?
– Кому додали грошей кропивницькі депутати;
– Злочин рф проти вільшанця у Криму;
– Голованівськ – прадавня столиця?
– “Бацька” та труп з Кіровоградщини;
– Врожай-2025: що кажуть експерти;
– Де працювати по війні?
– Гороскоп, корисні поради та чимало іншого.
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