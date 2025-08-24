ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ ПРЕЗЕНТУВАЛА ПАТРІОТИЧНИЙ КЛІП

У День українського прапора, 23 серпня, та напередодні Дня Незалежності оркестр Льотної академії презентував у волонтерському просторі Krop:hub кліп Danger Zone, присвячений захисникам України.

Музиканти Ukrainian State Flight Academy Orchestra, яким керує вокалістка колективу Оксана Стяжкіна, та креативна команда створили пронизливу історію про вибір, який кожен українець робить під час війни з РФ. За сюжетом кожен з хлопців- музикантів робить найголовніший крок у житті та стає на захист країни, обравши той чи інший рід військ у ЗСУ.

Особливістю відео стало те, що матеріали для кліпу у тому числі надали бойові підрозділи ЗСУ – спеціально для його створення. А також те, що однією з локацій, ключовою,став ангар УДЛА, який був зруйнований під час обстрілу влітку 22-го року.

На презентацію завітало керівництво академії, а також волонтери, громадські активісти та небайдужі містяни. Зі словами подяки на адресу колективу виступив в.о. ректора Богдан Стецюк.

Особливо щемливим стало звернення матері загиблого під Бахмутом кропивничанина Євгенія Осієвського Олександри. Згорьована жінка, не стримуючи сліз, просила не забувати її сина та усіх тих, хто віддав життя за Україну.

Наостанок усі вшанували пам’ять наших захисників, серед яких вже чимало представників академії, хвилиною мовчання.

Кліп можна переглянути на Youtube-каналі УДЛА за посиланням: https://youtu.be/xnas2dkBVNw