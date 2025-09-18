ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №38 ВІД 18 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

  • Як Кропивницький відзначатиме День міста;
  • “Вересневі самоцвіти”: програма фестивалю;
  • Рейтинг шкіл Кіровоградщини: хто тримає першість?
  • Михайло Радкевич: лікар, мкузикант, гіпнотизер…
  • Як починалось місто на Інгулі;
  • Гороскоп, корисні поради та чимало іншого.
Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:
м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.
УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 300 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com

