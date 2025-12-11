КУРСАНТ УДЛА ЗДОБУВ ПЕРШЕ МІСЦЕ У ПРЕСТИЖНОМУ МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ

21–28 жовтня 2025 року в Київському національному університеті технологій та дизайну відбувся IV Міжнародний студентський дизайнерський конкурс “DIGITAL FASHION”, який об’єднав учасників із України, Румунії, Болгарії, Грузії, Греції, Португалії, Албанії та інших країн. Першість у номінації “Аксесуари” посів Микита Кузін, курсант 1-го курсу УДЛА, факультету льотної експлуатації, ОПП “Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіаційних двигунів”.

Подія відбувалася онлайн та стала важливою платформою для демонстрації сучасних креативних рішень у сфері костюма, взуття та аксесуарів. Конкурс організовано кафедрою технології моди за підтримки МОН України. До складу журі увійшли провідні міжнародні дизайнери, викладачі та фахівці фешн-індустрії з Італії, США, Великої Британії, Німеччини, Португалії, Чилі, Болгарії, Грузії, Румунії та України.

У конкурсі Микита Кузін представив інноваційну розробку спецодягу для авіамеханіків, який трансформується у функціональні сумки для інструментів.

Це рішення поєднує:

– принципи ергономіки спецодягу,

– мобільність і швидкий доступ до інструментів,

– сучасний підхід до трансформаційного дизайну,

– елементи адаптивності та стійких матеріалів.

Цей проєкт став унікальним для конкурсу, адже вперше на міжнародному рівні було представлено синергію легкої промисловості та авіаційної сфери.

Микита показав міждисциплінарний підхід та високий професійний рівень підготовки.

Його проєкт отримав І місце в номінації «Аксесуари» та привернув увагу членів міжнародного журі як приклад практичної інновації, що може застосовуватися у реальних умовах авіаційного технічного обслуговування.