ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №51 ВІД 18 ГРУДНЯ 2025 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

  • Кіровоградщина: зміни до 2027 року;
  • На чому тримається наша енергетика;
  • “Політичний альфонс”, на честь якого назвали місцевий завод;
  • Софія Русова  – про Єлисавет;
  • Обласні премії: обговорення та нагородження;
  • Гороскоп, корисні поради та чимало іншого.
Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:
м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.
УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 300 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com

