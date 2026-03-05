ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №10 ВІД 5 БЕРЕЗНЯ 2026 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

  • Чи зможе Кіровоградщина стати українською оздоровчою Меккою?
  • Що робив Василь Вірастюк у Кропивницькому;
  • П`ять кілометрів до життя: історія героя-нацгвардійця;
  • Ігор Смичек – про Андруховича і не тільки;
  • Гороскоп, кросворд, корисні поради та чимало іншого.
Ознайомитись з усіма матеріалами номера ви можете, передплативши газету “Народне слово” в редакції або у відділеннях “Укрпошти” (передплатний індекс 61106), чи придбати потрібний примірник у редакції за адресою:
м. Кропивницький, вул. Чорновола, 46, каб. 9.
УВАГА! Також можна оформити передплату на електронну версію щотижневика та щотижня отримувати “Народне слово” у PDF-форматі. Вартість річної передплати – 300 гривень. Передплату можна оформити з будь-якого місяця. Для цього потрібно написати на адресу okspress1@gmail.com

