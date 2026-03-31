ПРО ПОДАТКИ, ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БІЗНЕС

У межах платформи “Діалог влади та бізнесу” 27 березня Кіровоградщину відвідали в.о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух та директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. Разом із очільниками області та представниками місцевого бізнесу вони обговорили реальний стан економіки регіону та подальші кроки в роботі.

Очільник ОВА Андрій Райкович доповів, що за підсумками 2025 року кількість активних платників податків в області зросла майже на 47%, до 61,2 тисячі суб’єктів господарювання. До бюджетів усіх рівнів надійшло 16,1 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення Кіровоградщина прийняла понад 100 підприємств. 90 з них уже повноцінно працюють. Наразі активно опрацьовуються запити щодо прийняття бізнесу із Запорізької та Дніпропетровської областей.

Юлія Жовтяк озвучила наступні цифри: з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну майже 80 тисяч людей на Кіровоградщині вже скористалися послугами її відомства і половина з них були працевлаштовані.

Леся Карнаух розповіла під час зустрічі, що ДПС спільно з Мінцифри планують запустити в Дії низку нових податкових сервісів. «Проєкт, над яким активно працюємо разом з Мінцифри, – податки в Дії. І вже найближчим часом плануємо запустити перші послуги. Це можливість подати декларацію про доходи, сплатити податки в один клік, отримати податкове повідомлення-рішення, зробити звірку стосовно об’єкта оподаткування тощо. Це все, щоб кожен платник мав у Дії зручні податкові сервіси», – зазначила Леся Карнаух.

Під час зустрічі також обговорили питання блокування податкових накладних, віднесення підприємств до ризикових, дроблення бізнесу, модернізацію спрощеної системи. Бізнес також активно цікавиться питанням ліцензування біоетанолу.

Ще одне з питань, яке ставлять чи не в кожному регіоні – податкові перевірки.

«З моменту запровадження мораторію ми на чверть зменшили кількість фактичних перевірок. У порівнянні з липнем і червнем 2025 року – тримаємо динаміку мінус 25 %. Тотальний контроль – це не наша мета. Перевірка має бути лише там, де дійсно є ризики, тому активно впроваджуємо саме ризико-орієнтовний підхід, Але мораторій не означає відсутність контролю. Це означає, що він має бути точним і обґрунтованим», – наголосила Леся Карнаух.

Очільниця ДПС спільно з директоркою Державної служби зайнятості Юлією Жовтяк також оцінили як працює на Кіровоградщині новий сервіс – система податкового супроводу для отримувачів грантів на відкриття та розвиток бізнесу.