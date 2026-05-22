СУДДІВ – ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: “НАРОДНЕ СЛОВО” ВИМАГАЄ СПРАВЕДЛИВОСТІ!

Центральний апеляційний господарський суд поставив під загрозу існування обласної газети, ухваливши рішення без належної апеляційної скарги та без повідомлення однієї зі сторін. Тобто – апеляційний суд скасував законне рішення, яке… ніхто не оскаржував. Редакція звернулася до Вищої ради правосуддя.

ТОВ «Редакція газети «Народне слово» ініціювало дисциплінарне провадження щодо трьох суддів Центрального апеляційного господарського суду – Оксани Чус, Ігоря Кощеєва та Михайла Дарміна. Приводом стала їхня постанова від 4 березня 2026 року у справі № 912/2442/25, якою вони скасували ухвалу першої інстанції, що вже набрала законної сили.

Початок конфлікту

У вересні 2025 року прокурор Кропивницької окружної прокуратури звернувся до суду з позовом до комунального підприємства та редакції газети «Народне слово». Він вимагав розірвати договір оренди будівлі та виселити редакцію з приміщення. Підставою нібито стало самочинне встановлення у будівлі редакції пластикових вікон.

Господарський суд Кіровоградської області 10 листопада 2025 року залишив цей позов без розгляду. Суддя першої інстанції виходив з того, що прокурор не мав права втручатися у діяльність медіа – це прямо заборонено частиною 3 статті 23 Закону «Про прокуратуру». Згодом додатковою ухвалою від 27 листопада 2025 року з прокуратури стягнули 40 тисяч гривень витрат на правову допомогу.

Порушення процедури

Прокурор оскаржив лише додаткову ухвалу (про грошові витрати). Основне рішення – про залишення позову без розгляду – він не чіпав. Тим не менш, апеляційний суд чомусь… скасував саме його.

У скарзі до ВРП наголошується: «Суд апеляційної інстанції послався на неіснуючу апеляційну скаргу, порушивши статтю 269 Господарського процесуального кодексу. Він вийшов за межі своїх повноважень, розглянув те, що не оскаржувалося, і не поновив пропущені строки».

Крім того, спочатку суд ухвалив письмовий розгляд справи без участі сторін. Але потім, без попередження, призначив засідання на 4 березня 2026 року, на яке не запросив представника газети. Той дізнався про рішення лише 30 березня, отримавши копію постанови поштою.

Чому та чим це загрожує медіа?

Редакція наголошує: втрата орендованого приміщення означає фактичне припинення діяльності друкованого засобу масової інформації. Це суперечить одразу кільком законам – «Про медіа», «Про державну підтримку засобів масової інформації…», які гарантують редакціям пільгову оренду та захист від незаконного втручання.

Представник товариства Юрій Усатенко заявив: «Прокурори системно ігнорують заборону втручатися в роботу медіа, а суди – порушують процедуру. Ця справа має значення для всієї правозастосовчої практики».

Заявники просять Вищу раду правосуддя притягнути суддів Чус, Кощеєва та Дарміна до відповідальності за умисне порушення норм права та неналежне ставлення до обов’язків. Станом на зараз скарга перебуває на розгляді.