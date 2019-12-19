У КРОПИВНИЦЬКОМУ СІЗО ЗБУНТУВАЛИСЯ В’ЯЗНІ

Надзвичайна подія трапилась на початку тижня в обласному центрі: у місцевому слідчому ізоляторі ув’язнені зчинили бунт та на деякий час заволоділи ситуацією в установі.

І це – не легенда навчань, які за іронією долі відбувалися серед кропивницьких пенітенціарників менше місяця тому. Про надзвичайну подію ЗМІ та громадськості стало відомо …із соцмереж: 17 грудня про неї написав на своїй сторінці колишній голова пенітенціapнoї служби Укpaїни Сеpгій Стapенький.

«Поки міністр (юстиції Денис Малюська. – Ред.) займається художнім фотографуванням своїх черевиків, дивні справи відбуваються в установах пенітенціарки. Чи знає міністр, що вчора у Кіровоградському СІЗО був бунт?

Один з ув’язнених напав на жінку-психолога і побив її (є підозра, що не тільки побив).

Після цього почав закликати інших в’язнів його підтримати. Ті повиходили з камер та вчинили непокору і безладдя. Заспокоїлись не скоро. Лише близько ночі», – йдеться в повідомленні.

Потім Сергій Старенький додав: – «Надходить інформація, що бунт продовжується. Під контролем в’язнів сьогодні зранку два корпуси. Ключі в співробітників позбирали. Ситуація некерована адміністрацією».

У свою чергу адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби висунула свою версію причин, перебігу та наслідків «тюремного бунту» – і теж… через соцмережі:

«16.12.2019 близько 13 години у державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор» ув’язнений М. вчинив напад на співробітника установи, погрожував їй та родині фізичною розправою, виражався нецензурною лайкою та заподіяв тілесні ушкодження (…)

Того ж дня близько 17 години до установи з метою проведення слідчих (розшукових) дій прибули співробітники прокуратури та СУ ГУНП України в Кіровоградської області. Вищевказаний ув’язнений М. в категоричній формі від дачі письмових пояснень відмовився, почав поводитись агресивно, висловлювався нецензурною лайкою в бік співробітників прокуратури та адміністрації установи, підбурював інших ув’язнених до неправомірної поведінки.

У той же час на підтримку протиправних дій ув’язненого М. ув’язнені інших камер установи підтримали заклик та почали cтукали у двері, намагались пошкодити камерний інвентар. Зазначені протиправні дії задокументовані органами Національної поліції.

Для припинення групової непокори серед осіб, узятих під варту, а також з метою забезпечення безпеки персоналу установи начальником установи було оголошено загальний збір персоналу, вжито першочергових заходів щодо ліквідації наслідків протиправних дій та стабілізації оперативної обстановки.

Одразу було посилено зовнішні та внутрішні пости, забезпечено патрулювання прилеглої території установи(…).

Наразі оперативна обстановка в Кропивницькому слідчому ізоляторі перебуває під контролем. Спеціальні засоби та фізична сила до ув’язнених не застосовувалися.

Стан здоров’я співробітниці, яка зазнала тілесних ушкоджень, задовільний.

17.12.2019 о 16 год. установу відвідав регіональний представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Зауважень за результатами візиту до адміністрації слідчого ізолятора не надходило…».

Як розповів сам представник уповноваженого Олег Кошовий, непокори немає і всі в’язні контролюються адміністрацією ізолятора та не скаржаться на умови тримання.

Наступного дня, 18 грудня, у ДКВС повідомили: «Сьогодні у Кропивницькому слідчому ізоляторі були проведені (…) обшукові заходи, вилучено значну кількість зайвих і заборонених предметів. (…) Також забезпечено ізоляцію ув‘язнених у камерах. Стан оперативної обстановки в слідчому ізоляторі контрольований адміністрацією даної установи.

Група осіб негативної спрямованості, яка намагалась дестабілізувати стан оперативної обстановки в установі, локалізована та ізольована.(…) Особа, яка вважала себе «смотрящим» за установою, також у процесуальному порядку передана органам Національної поліції для проведення слідчих дій та винесення рішення по суті».

До резонансої справи долучилась і прокуратура. А саме відкрила кримінальне провадження не тільки щодо нападника на співробітницю, але й за фактом службової недбалостi з боку адмiнiстрацiї Кропивницького слiдчого iзолятора, що спричинило значнi матерiальнi збитки (бунтівники вибили оглядовi вiчка дверей камер, розбили вiкна та пошкодили камери відеонагляду), за ч. 2 ст. 365 КК України.

Того ж дня і теж через соцмережі про контроль над ситуацію відзвітував і голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь: «Під час перебування у відрядженні у Києві провів робочу зустріч із міністром юстиції Денисом Малюською, на якій обговорив ситуацію у Кіровоградському СІЗО. Це питання повністю контролюється міністерством і обласною державною адміністрацією. Наразі правоохоронні органи проводять роботу в межах своїх повноважень».