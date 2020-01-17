ДЕ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ОСВЯЧУВАТИСЯ ВОДОЮ БЕЗПЕЧНО

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Щороку напередодні останнього важливого зимового свята – Водохреща рятувальники організовують заходи безпеки у місцях, де традиційно відбувається обряд занурення у відкриту водойму.

З метою запобігання нещасним випадкам на воді, 19 січня у місцях проведення святкування Водохреща буде організоване чергування рятувальних постів у складі представників У ДСНС України в області та місцевих органів влади. На території Кіровоградської області визначено 32офіційних місця проведення заходів.

На кожному посту чергуватимуть рятувальники та буде забезпечено наявність засобів рятування на воді (рятувальні жилети, круги, багри дерев’яні, мотузки), засобів зв’язку та гучномовців. Також відпрацьовано взаємодію з медичними закладами області щодо надання (у разі потреби) невідкладної допомоги мешканцям області.

Наразі проведено додаткові заняття, інструктажі з особовим складом Управління, який буде залучений до чергування, щодо дотримання правил безпеки на воді та порядку дій у разі виникнення небезпечних подій у місцях проведення заходів.

Загальна кількість сил та засобів від Управління ДСНС України у Кіровоградській області – 105 чоловік та 31 одиниця техніки.

Підрозділи У ДСНС України у Кіровоградській області готові до реагування на НС під час святкування Водохреща.

Зведена таблиця

задіяних сил та засобів у місцях проведення заходів Водохреща у Кіровоградській області

з/п

Підрозділи УправлінняДСНС України в області

Місце проведення

Кількість

постів

Час чергування

1

19 ДПРЧ м. Новоукраїнка

м. Новоукраїнка, місцевий став «Криниченьки»

1

З 13.30 – 16.00

19.01.2020

2

19 ДПРЧ м. Новоукраїнка

Новоукраїнський район,

с. Вербівка, місцевий став

1

З 13.00 – 17.00

19.01.2020

3

23 ДПРЧ м. Мала Виска

м. Мала Виска, р. Мала Вись

вул. Європейська

1

З 14.00 – 16.00

19.01.20

4

34 ДПРЧ смт Смоліне

смт Смоліне, Маловисківського району, вул. Саркісяна

1

З 10.00 – 12.00

19.01.2020

5

26 ДПРЧ

м. Благовіщенське

с. Шамраєве, Благовіщенського району, вул. Центральна

1

З 09.00 – 14.00

19.01.2020

6

27 ДПРЧ смт Новгородка

смт Новгородка (поза межами населеного пункту) ставок ПП «Прокопчук»

1

З 09.00 – 12.00

19.01.2020

7.

28 ДПРЧ смт Компаніївка

смт Компаніївка, вул. Перемоги

1

З 10.00 – 13.00

19.01.2020

8

17 ДПРЧ м. Світловодськ

м. Світловодськ, верхній б’єф Кременчуцького водосховища (Яхт-клуб «Кристал»)

1

З 10.00 – 13.00

19.01.2020

9

ВРВ АЗРСП

 

м. Світловодськ, Кременчуцьке водосховище(біля ресторану «ЛЕВИ»)

1

З 10.00 – 13.00

19.01.2020

10

29 ДПРЧ

смт Олександрівка

смт Олександрівка, р. Тясмин

1

З 10.00 – 13.00

19.01.2020

11

32 ДПРЧ смт Петрове

смт Петрове, р. Інгулець (центральний пляж)

1

З 12.00 – 15.00

19.01.2020

12

24 ДПРЧ м. Бобринець

м. Бобринець, р. Сугоклея

1

З 13.00 – 17.00

19.01.2020

13

20 ДПРЧ м. Долинська

м. Долинська, місцевий став (біля дамби по об’їзній дорозі)

1

З 12.00 – 15.00

19.01.2020

14

15 ДПРЧ

смт Добровеличківка

с. Скопіївка, Добровеличківського району, місцевий став

1

З 09.00 – 12.00

19.01.2020

15

21 ДПРЧ м. Гайворон

м. Гайворон, р. Південний Буг

вул. Пляжна (комплекс НЕПТУН»)

1

З 11.00 – 13.00

19.01.2020

16

21 ДПРЧ м. Гайворон

м. Гайворон, р. Південний Буг

пров. Кошового

1

З 13.30 – 15.30

19.01.2020

17

31 ДПРЧ

смт Новоархангельськ

смт Новоархангельськ, р. Синюха (біля центрального ринку)

1

З 10.00 – 13.00

19.01.2020

18

30 ДПРЧ

смт Вільшанка

смт Вільшанка, р. Синюха

вул. Кожемякіна (біля центрального стадіону)

1

З 08.00 – 13.00

19.01.2020

19

33 ДПРЧ смт Онуфріївка

смт Онуфріївка, вул 116 Дивізії

1

З 11.00 – 14.30

19.01.2020

20

18 ДПРЧ м. Знам’янка

с. Петрове, Знамянського району

ставок №1

1

З 10.30 – 13.00

19.01.2017

21

18 ДПРЧ м. Знам’янка

с. Дмитрівка, Знамянського району,

Новомиколаївський ставок

1

З 10.00 – 13.00

19.01.2020

22

22 ДПРЧ смт Устинівка

смт Устинівка, вул. Чорновола 5

1

З 10.00 – 13.00

19.01.2020

23

1 ДПРЧ

м. Кропивницький

м. Кропивницький, Джерело Святого Даніїла (р. Інгул)

1

З 10.00 – 13.00

19.01.2020

24

6 ДПРЧ

м. Кропивницький

м. Кропивницький, Новомиколаївський пляж (р. Інгул)

1

З 10.00 – 13.00

19.01.2020

25

5 ДПРЧ

м. Кропивницький

м. Кропивницький, Парк Перемоги (р. Сугоклея)

1

З 10.00 – 13.00

19.01.2020

26

Водолазно-рятувальне відділення АРЗСП

м. Кропивницький, вул. Братиславська, 96

1

З 08.00 – 13.00

19.01.2020

27

4 ДПРЧ

м. Кропивницький

с. Новопетрівка, Кропивницького району (Соколівська ОТГ)

1

З 10.00 – 13.00

19.01.2020

28

13 ДПРЧ

смт Голованівськ

смт Голованівськ, вул. Соборна Центральний ставок

1

З 10.00 – 13.00

19.01.2020

29

12 ДПРЧ м. Олександрія

м. Олександрія, автодорога Олександрія-Нова Прага, став «Розвага»

1

З 22.00 – 02.00

18-19.01.2020

30

10 ДПРЧ м. Олександрія

с. Войнівка, Войнівське шоссе, Олександрійського району,

став «Войнівський»

1

З 10.00 – 22.00

19.01.2020

31

25 ДПРЧ

м. Новомиргород

м. Новомиргород, Миколаївська церква

1

З 08.00 – 12.00

19.01.2020

32

25 ДПРЧ

м. Новомиргород

м. Новомиргород, Ільїнська церква

1

З 08.00 – 12.00

19.01.2020

Прес-служба У ДСНС в області

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