ДЕ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ОСВЯЧУВАТИСЯ ВОДОЮ БЕЗПЕЧНО

Щороку напередодні останнього важливого зимового свята – Водохреща рятувальники організовують заходи безпеки у місцях, де традиційно відбувається обряд занурення у відкриту водойму.

З метою запобігання нещасним випадкам на воді, 19 січня у місцях проведення святкування Водохреща буде організоване чергування рятувальних постів у складі представників У ДСНС України в області та місцевих органів влади. На території Кіровоградської області визначено 32офіційних місця проведення заходів.

На кожному посту чергуватимуть рятувальники та буде забезпечено наявність засобів рятування на воді (рятувальні жилети, круги, багри дерев’яні, мотузки), засобів зв’язку та гучномовців. Також відпрацьовано взаємодію з медичними закладами області щодо надання (у разі потреби) невідкладної допомоги мешканцям області.

Наразі проведено додаткові заняття, інструктажі з особовим складом Управління, який буде залучений до чергування, щодо дотримання правил безпеки на воді та порядку дій у разі виникнення небезпечних подій у місцях проведення заходів.

Загальна кількість сил та засобів від Управління ДСНС України у Кіровоградській області – 105 чоловік та 31 одиниця техніки.

Підрозділи У ДСНС України у Кіровоградській області готові до реагування на НС під час святкування Водохреща.

Зведена таблиця

задіяних сил та засобів у місцях проведення заходів Водохреща у Кіровоградській області

№ з/п Підрозділи УправлінняДСНС України в області Місце проведення Кількість постів Час чергування 1 19 ДПРЧ м. Новоукраїнка м. Новоукраїнка, місцевий став «Криниченьки» 1 З 13.30 – 16.00 19.01.2020 2 19 ДПРЧ м. Новоукраїнка Новоукраїнський район, с. Вербівка, місцевий став 1 З 13.00 – 17.00 19.01.2020 3 23 ДПРЧ м. Мала Виска м. Мала Виска, р. Мала Вись вул. Європейська 1 З 14.00 – 16.00 19.01.20 4 34 ДПРЧ смт Смоліне смт Смоліне, Маловисківського району, вул. Саркісяна 1 З 10.00 – 12.00 19.01.2020 5 26 ДПРЧ м. Благовіщенське с. Шамраєве, Благовіщенського району, вул. Центральна 1 З 09.00 – 14.00 19.01.2020 6 27 ДПРЧ смт Новгородка смт Новгородка (поза межами населеного пункту) ставок ПП «Прокопчук» 1 З 09.00 – 12.00 19.01.2020 7. 28 ДПРЧ смт Компаніївка смт Компаніївка, вул. Перемоги 1 З 10.00 – 13.00 19.01.2020 8 17 ДПРЧ м. Світловодськ м. Світловодськ, верхній б’єф Кременчуцького водосховища (Яхт-клуб «Кристал») 1 З 10.00 – 13.00 19.01.2020 9 ВРВ АЗРСП м. Світловодськ, Кременчуцьке водосховище(біля ресторану «ЛЕВИ») 1 З 10.00 – 13.00 19.01.2020 10 29 ДПРЧ смт Олександрівка смт Олександрівка, р. Тясмин 1 З 10.00 – 13.00 19.01.2020 11 32 ДПРЧ смт Петрове смт Петрове, р. Інгулець (центральний пляж) 1 З 12.00 – 15.00 19.01.2020 12 24 ДПРЧ м. Бобринець м. Бобринець, р. Сугоклея 1 З 13.00 – 17.00 19.01.2020 13 20 ДПРЧ м. Долинська м. Долинська, місцевий став (біля дамби по об’їзній дорозі) 1 З 12.00 – 15.00 19.01.2020 14 15 ДПРЧ смт Добровеличківка с. Скопіївка, Добровеличківського району, місцевий став 1 З 09.00 – 12.00 19.01.2020 15 21 ДПРЧ м. Гайворон м. Гайворон, р. Південний Буг вул. Пляжна (комплекс НЕПТУН») 1 З 11.00 – 13.00 19.01.2020 16 21 ДПРЧ м. Гайворон м. Гайворон, р. Південний Буг пров. Кошового 1 З 13.30 – 15.30 19.01.2020 17 31 ДПРЧ смт Новоархангельськ смт Новоархангельськ, р. Синюха (біля центрального ринку) 1 З 10.00 – 13.00 19.01.2020 18 30 ДПРЧ смт Вільшанка смт Вільшанка, р. Синюха вул. Кожемякіна (біля центрального стадіону) 1 З 08.00 – 13.00 19.01.2020 19 33 ДПРЧ смт Онуфріївка смт Онуфріївка, вул 116 Дивізії 1 З 11.00 – 14.30 19.01.2020 20 18 ДПРЧ м. Знам’янка с. Петрове, Знам’янського району ставок №1 1 З 10.30 – 13.00 19.01.2017 21 18 ДПРЧ м. Знам’янка с. Дмитрівка, Знам’янського району, Новомиколаївський ставок 1 З 10.00 – 13.00 19.01.2020 22 22 ДПРЧ смт Устинівка смт Устинівка, вул. Чорновола 5 1 З 10.00 – 13.00 19.01.2020 23 1 ДПРЧ м. Кропивницький м. Кропивницький, Джерело Святого Даніїла (р. Інгул) 1 З 10.00 – 13.00 19.01.2020 24 6 ДПРЧ м. Кропивницький м. Кропивницький, Новомиколаївський пляж (р. Інгул) 1 З 10.00 – 13.00 19.01.2020 25 5 ДПРЧ м. Кропивницький м. Кропивницький, Парк Перемоги (р. Сугоклея) 1 З 10.00 – 13.00 19.01.2020 26 Водолазно-рятувальне відділення АРЗСП м. Кропивницький, вул. Братиславська, 96 1 З 08.00 – 13.00 19.01.2020 27 4 ДПРЧ м. Кропивницький с. Новопетрівка, Кропивницького району (Соколівська ОТГ) 1 З 10.00 – 13.00 19.01.2020 28 13 ДПРЧ смт Голованівськ смт Голованівськ, вул. Соборна Центральний ставок 1 З 10.00 – 13.00 19.01.2020 29 12 ДПРЧ м. Олександрія м. Олександрія, автодорога Олександрія-Нова Прага, став «Розвага» 1 З 22.00 – 02.00 18-19.01.2020 30 10 ДПРЧ м. Олександрія с. Войнівка, Войнівське шоссе, Олександрійського району, став «Войнівський» 1 З 10.00 – 22.00 19.01.2020 31 25 ДПРЧ м. Новомиргород м. Новомиргород, Миколаївська церква 1 З 08.00 – 12.00 19.01.2020 32 25 ДПРЧ м. Новомиргород м. Новомиргород, Ільїнська церква 1 З 08.00 – 12.00 19.01.2020

Прес-служба У ДСНС в області