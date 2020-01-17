ДЕ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ОСВЯЧУВАТИСЯ ВОДОЮ БЕЗПЕЧНО

Щороку напередодні останнього важливого зимового свята – Водохреща рятувальники організовують заходи безпеки у місцях, де традиційно відбувається обряд занурення у відкриту водойму.
З метою запобігання нещасним випадкам на воді, 19 січня у місцях проведення святкування Водохреща буде організоване чергування рятувальних постів у складі представників У ДСНС України в області та місцевих органів влади. На території Кіровоградської області визначено 32офіційних місця проведення заходів.
На кожному посту чергуватимуть рятувальники та буде забезпечено наявність засобів рятування на воді (рятувальні жилети, круги, багри дерев’яні, мотузки), засобів зв’язку та гучномовців. Також відпрацьовано взаємодію з медичними закладами області щодо надання (у разі потреби) невідкладної допомоги мешканцям області.
Наразі проведено додаткові заняття, інструктажі з особовим складом Управління, який буде залучений до чергування, щодо дотримання правил безпеки на воді та порядку дій у разі виникнення небезпечних подій у місцях проведення заходів.
Загальна кількість сил та засобів від Управління ДСНС України у Кіровоградській області – 105 чоловік та 31 одиниця техніки.
Підрозділи У ДСНС України у Кіровоградській області готові до реагування на НС під час святкування Водохреща.
Зведена таблиця
задіяних сил та засобів у місцях проведення заходів Водохреща у Кіровоградській області
|
№ з/п
|
Підрозділи УправлінняДСНС України в області
|
Місце проведення
|
Кількість
постів
|
Час чергування
|
1
|
19 ДПРЧ м. Новоукраїнка
|
м. Новоукраїнка, місцевий став «Криниченьки»
|
1
|
З 13.30 – 16.00
19.01.2020
|
2
|
19 ДПРЧ м. Новоукраїнка
|
Новоукраїнський район,
с. Вербівка, місцевий став
|
1
|
З 13.00 – 17.00
19.01.2020
|
3
|
23 ДПРЧ м. Мала Виска
|
м. Мала Виска, р. Мала Вись
вул. Європейська
|
1
|
З 14.00 – 16.00
19.01.20
|
4
|
34 ДПРЧ смт Смоліне
|
смт Смоліне, Маловисківського району, вул. Саркісяна
|
1
|
З 10.00 – 12.00
19.01.2020
|
5
|
26 ДПРЧ
м. Благовіщенське
|
с. Шамраєве, Благовіщенського району, вул. Центральна
|
1
|
З 09.00 – 14.00
19.01.2020
|
6
|
27 ДПРЧ смт Новгородка
|
смт Новгородка (поза межами населеного пункту) ставок ПП «Прокопчук»
|
1
|
З 09.00 – 12.00
19.01.2020
|
7.
|
28 ДПРЧ смт Компаніївка
|
смт Компаніївка, вул. Перемоги
|
1
|
З 10.00 – 13.00
19.01.2020
|
8
|
17 ДПРЧ м. Світловодськ
|
м. Світловодськ, верхній б’єф Кременчуцького водосховища (Яхт-клуб «Кристал»)
|
1
|
З 10.00 – 13.00
19.01.2020
|
9
|
ВРВ АЗРСП
|
м. Світловодськ, Кременчуцьке водосховище(біля ресторану «ЛЕВИ»)
|
1
|
З 10.00 – 13.00
19.01.2020
|
10
|
29 ДПРЧ
смт Олександрівка
|
смт Олександрівка, р. Тясмин
|
1
|
З 10.00 – 13.00
19.01.2020
|
11
|
32 ДПРЧ смт Петрове
|
смт Петрове, р. Інгулець (центральний пляж)
|
1
|
З 12.00 – 15.00
19.01.2020
|
12
|
24 ДПРЧ м. Бобринець
|
м. Бобринець, р. Сугоклея
|
1
|
З 13.00 – 17.00
19.01.2020
|
13
|
20 ДПРЧ м. Долинська
|
м. Долинська, місцевий став (біля дамби по об’їзній дорозі)
|
1
|
З 12.00 – 15.00
19.01.2020
|
14
|
15 ДПРЧ
смт Добровеличківка
|
с. Скопіївка, Добровеличківського району, місцевий став
|
1
|
З 09.00 – 12.00
19.01.2020
|
15
|
21 ДПРЧ м. Гайворон
|
м. Гайворон, р. Південний Буг
вул. Пляжна (комплекс НЕПТУН»)
|
1
|
З 11.00 – 13.00
19.01.2020
|
16
|
21 ДПРЧ м. Гайворон
|
м. Гайворон, р. Південний Буг
пров. Кошового
|
1
|
З 13.30 – 15.30
19.01.2020
|
17
|
31 ДПРЧ
смт Новоархангельськ
|
смт Новоархангельськ, р. Синюха (біля центрального ринку)
|
1
|
З 10.00 – 13.00
19.01.2020
|
18
|
30 ДПРЧ
смт Вільшанка
|
смт Вільшанка, р. Синюха
вул. Кожемякіна (біля центрального стадіону)
|
1
|
З 08.00 – 13.00
19.01.2020
|
19
|
33 ДПРЧ смт Онуфріївка
|
смт Онуфріївка, вул 116 Дивізії
|
1
|
З 11.00 – 14.30
19.01.2020
|
20
|
18 ДПРЧ м. Знам’янка
|
с. Петрове, Знам’янського району
ставок №1
|
1
|
З 10.30 – 13.00
19.01.2017
|
21
|
18 ДПРЧ м. Знам’янка
|
с. Дмитрівка, Знам’янського району,
Новомиколаївський ставок
|
1
|
З 10.00 – 13.00
19.01.2020
|
22
|
22 ДПРЧ смт Устинівка
|
смт Устинівка, вул. Чорновола 5
|
1
|
З 10.00 – 13.00
19.01.2020
|
23
|
1 ДПРЧ
м. Кропивницький
|
м. Кропивницький, Джерело Святого Даніїла (р. Інгул)
|
1
|
З 10.00 – 13.00
19.01.2020
|
24
|
6 ДПРЧ
м. Кропивницький
|
м. Кропивницький, Новомиколаївський пляж (р. Інгул)
|
1
|
З 10.00 – 13.00
19.01.2020
|
25
|
5 ДПРЧ
м. Кропивницький
|
м. Кропивницький, Парк Перемоги (р. Сугоклея)
|
1
|
З 10.00 – 13.00
19.01.2020
|
26
|
Водолазно-рятувальне відділення АРЗСП
|
м. Кропивницький, вул. Братиславська, 96
|
1
|
З 08.00 – 13.00
19.01.2020
|
27
|
4 ДПРЧ
м. Кропивницький
|
с. Новопетрівка, Кропивницького району (Соколівська ОТГ)
|
1
|
З 10.00 – 13.00
19.01.2020
|
28
|
13 ДПРЧ
смт Голованівськ
|
смт Голованівськ, вул. Соборна Центральний ставок
|
1
|
З 10.00 – 13.00
19.01.2020
|
29
|
12 ДПРЧ м. Олександрія
|
м. Олександрія, автодорога Олександрія-Нова Прага, став «Розвага»
|
1
|
З 22.00 – 02.00
18-19.01.2020
|
30
|
10 ДПРЧ м. Олександрія
|
с. Войнівка, Войнівське шоссе, Олександрійського району,
став «Войнівський»
|
1
|
З 10.00 – 22.00
19.01.2020
|
31
|
25 ДПРЧ
м. Новомиргород
|
м. Новомиргород, Миколаївська церква
|
1
|
З 08.00 – 12.00
19.01.2020
|
32
|
25 ДПРЧ
м. Новомиргород
|
м. Новомиргород, Ільїнська церква
|
1
|
З 08.00 – 12.00
19.01.2020
Прес-служба У ДСНС в області