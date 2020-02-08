ПРОЕКТ «ЄМАЛЯТКО». НОВА ВЛАДА ПРО ЗДОБУТКИ КОЛИШНЬОЇ?

В Україні стартував експериментальний проект щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини під назвою «єМалятко». Про це повідомила заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації Ольга Оніщук. З січня 2020 року Урядом запроваджено експериментальний проект щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини.

Проектом передбачено, що на підставі однієї заяви батьків новонародженої дитини її батьки можуть отримати 9 послуг в рамках комплексної послуги «єМалятко». Під час державної реєстрації народження дитини, яка проводиться відділами державної реєстрації актів цивільного стану, є можливість отримати послуги, зокрема щодо призначення державної допомоги при народженні дитини, реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому тощо.

Для належної реалізації проекту територіальними органами Міністерства юстиції вжито певних заходів щодо підписання меморандумів про співпрацю між відділами державної реєстрації актів цивільного стану та закладами охорони здоров’я, у яких за бажанням заявника може бути подано заяву про державну реєстрацію народження.

Після проведення державної реєстрації народження дитини батькам новонародженої дитини були надані такі послуги: реєстрація місця проживання; призначення державної допомоги при народження дитини; призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; визначення належності новонародженої дитини до громадянства України; внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

Водночас з метою створення сприятливих умов, спрямованих на спрощення доступу громадян до адміністративних послуг щодо державної реєстрації народження, станом на 01.02.2020 424 відділи державної реєстрації актів цивільного стану України у 447 пологових будинках надавали послугу, запроваджену з вересня 2015 року, щодо прийому документів, необхідних для державної реєстрації народження, та видачі відповідного свідоцтва безпосередньо у пологових будинках. З часу запровадження такої послуги відділами державної реєстрації актів цивільного стану видано 574 647 свідоцтв про державну реєстрацію народження, впродовж січня 2020 року – 12 055.

За матеріалами КМУ