ЗУСТРІЧ ПІД ЧАРІВНИМ ЛІХТАРЕМ

Для тих, бажає потрапити у багатовимірний простір поезії, двері літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого у м.Кропивницькому широко відкриті.

На презентацію своєї книги запрошує пан Роман Любарський.

Початок творчої зустрічі о 16-й годині 21 лютого.

Час – це картини Ватто і Гогена,

Білі знамена і чорні знамена,

Струмінь води, лебедине крило,

Очі дружини, дитини тепло,

Бджілка над лугом, у горах луна,

Біль, що у серці від горя зрина,

Шепіт трави, небеса голубі,

Зорі над степом і космос в тобі.