ЗУСТРІЧ ПІД ЧАРІВНИМ ЛІХТАРЕМ

Для тих, бажає потрапити у багатовимірний простір поезії, двері літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого у м.Кропивницькому широко відкриті.
На презентацію своєї книги запрошує пан Роман Любарський.
Початок творчої зустрічі о 16-й годині 21 лютого.
Час – це картини Ватто і Гогена,
Білі знамена і чорні знамена,
Струмінь води, лебедине крило,
Очі дружини, дитини тепло,
Бджілка над лугом, у горах луна,
Біль, що у серці від горя зрина,
Шепіт трави, небеса голубі,
Зорі над степом і космос в тобі.