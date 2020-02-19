КОМУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРОПОНУЮТЬ НАЙВИЩУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ?

Станом на 01 лютого 2020 року кількість вакансій зареєстрованих у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості становила 2234 одиниці.

Трійку лідерів за затребуваністю очолили робітничі професії: найбільший попит спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (26,5% усіх зареєстрованих вакансій), працівників сфери торгівлі і послуг (13,5%), робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (15,5%).

До ТОП-10 актуальних вакансій, у яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату, увійшли:

Начальник гірничого відділу (32 864 грн); Прохідник (гірничо-видобувні роботи) (30 000 грн); Машиніст бурової установки (25 000 грн); Гірник очисного забою (23 000 грн); Начальник станції (на несамостійному балансі) (22 000 грн); Начальник відділу (банківська сфера) (21 527 грн); Начальник відділу (банківська сфера) (20 748 грн); Головний економіст (20 000 грн); Прохідник (гірничо-видобувні роботи) (19 400 грн); Керуючий відділенням (банківська сфера) (19 000 грн).



Кіровоградський обласний центр зайнятості