МЕДИЧНА РЕФОРМА В УМОВАХ КАРАНТИНУ: ЯК ЛІКУВАТИМУТЬ НА «ВТОРИНЦІ»?

З 1 квітня мала початися реформа вторинної ланки медицини. Та коли реформу планували, то аж ніяк не могли передбачити, що другий етап стартуватиме в умовах карантину та всесвітньої пандемії коронавірусу COVID-19. Як відбувається реформа «вторинки» в умовах карантину, скільки закладів Кіровоградщини доєдналися до реформи та чого очікувати пацієнтам – розбиралося «Народне слово».

Що за планом?

Другий етап медичної реформи – це реорганізація спеціалізованої медицини. За планом будуть створені госпітальні округи, до яких увійдуть по 3-5 районів, які обслуговуватиме медзаклад інтенсивного лікування.

З 2020 року держава компенсуватиме обстеження, консультацію та призначення лікування лікарем спеціалізованого або високоспеціалізованого медичного закладу лише за умови направлення від лікаря первинної медичної допомоги.

Медичні заклади отримуватимуть фінансування не за ліжкомісця, а за власне надані послуги для пацієнтів – за програмою медичних гарантій. Більше пацієнтів – більше грошей. Це створює конкуренцію серед лікарень, а отже й підвищує якість медичних послуг.

У Національній службі здоров’я України уточнюють, що приблизно у 40 відсотків медзакладів збільшився бюджет у порівнянні з минулорічним державним та місцевим фінансуванням. Загалом у 67 відсотках закладів бюджет за програмою медичних гарантій – більший за фінансування через медичну субвенцію.

Лікарні зможуть самостійно розпоряджатися своїми грошима, складати фінансовий план, визначати зарплату працівників тощо

Кіровоградська «первинка» в умовах карантину

В Кіровоградській області підписали декларації із сімейними лікарями, терапевтами або педіатрами 73 відсотки мешканців. Саме ці лікарі належать до первинної ланки медицини.

Цікаво, що серед кіровоградців, які підписали медичні декларації, 35 відсотків становлять люди віком від 40 до 64 років, а майже 20 відсотків – віком від 65 років.

Однак в умовах карантину в Україні тимчасово змінилися правила надання медичної допомоги на «первинці».

За умовами карантину, людям радять невідкладно звертатися до сімейних лікарів за симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції: кашель, висока температура тіла. Звертатися краще телефоном, щоб убезпечити інших від загрози заразитися.

Водночас голова облдержадміністрації Андрій Балонь запевнив, що в умовах карантину необхідну медичну допомогу отримають усі мешканці області.

– В умовах карантину в усіх амбулаторно-клінічних закладах регіону працюють чергові лікарі. Вони прийматимуть пацієнтів, яким необхідний буде медичний огляд і консультація. Підписана декларація з сімейним лікарем гарантує медичний супровід. Однак, це не означає, що громадяни, які з певних причин не встигли підписати декларацію, залишаться без допомоги, – пояснив очільник області.

Підписання декларацій із лікарем не має кінцевого терміну, тож це можна зробити у будь-який час.

Якщо вам відмовляють у тестуванні на коронавірусну інфекцію за наявних симптомів, то про це слід повідомити на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я України: 0-800-505-201.

(Не) на часі: чому не можна відтермінувати реформу?

Реформа первинної ланки, яка стосується терапевтів, сімейних лікарів та педіатрів, в Україні успішно стартувала. Наразі більше 80 відсотків українців підписали декларації.

Вже з 1 квітня 2020 року, якщо вам потрібно проконсультуватися у вузькопрофільного спеціаліста (кардіолога, невролога, уролога тощо), то потрібне буде скерування від сімейного лікаря. У такому випадку лікарні буде платити не пацієнт, а Національна служба здоров’я України відповідно до затверджених тарифів. Якщо пацієнт звернеться самостійно, без направлення – то матиме платити з власної кишені за всі отримані медичні послуги.

Водночас недореформування системи медицини в країні створювало помітний дисбаланс у фінансуванні. Про це розповіла Оксана Мовчан – тимчасово виконуюча обов’язки голови НСЗУ:

– Ми почали вирівнювати дуже суттєві диспропорції, які існували протягом років в медичній системі. По-перше, у фінансуванні боротьби з різними видами захворювань. Коли, наприклад, на лікування інсультів і інфарктів, від яких страждає велика кількість українців, виділялось пів мільярда гривень на рік, а на стоматологічну допомогу, яка вже багато років не є безоплатною, виділялося понад мільярд.

У якості прикладу Оксана Мовчан зазначила, що лікування інсультів у минулі роки в лікарнях, які застосували неефективні методики та препарати, та в лікарнях, які застосовували тромболітичні препарати, обходилося державі в однакову суму.

Тож відтермінування реформи у медичній сфері приводить лише до продовження неефективного фінансування сфери медичних послуг.

Недореформована «вторинка» і карантин

Тож для того, щоб отримати послуги, які входять до переліку гарантій, слід звертатися в той медичний заклад «вторинки», який підписав угоду з НСЗУ. При цьому лікар «первинки» не має направляти вас до конкретного закладу чи певного лікаря – він скеровує до фахівця. А вже заклад та лікаря з цим фахом обирає сам пацієнт. Це не поширюється на стоматологів, офтальмологів, гінекологів і психіатрів – до них можна буде звертатися напряму. І тут є винятки, за які має платити пацієнт.

Екстрена медична допомога надається безоплатно кожному – незалежно від наявності декларації.

Після того, як пацієнт отримує послугу у «вторинці», НСЗУ її оплачує у тому закладі, який пацієнт обрав. Тобто лікарня отримує гроші за кожну конкретну послугу, а не за ліжкомісце. Таким чином медзакладам вигідно мати якомога більше пацієнтів, а для цього потрібно створити максимально комфортні умови лікування та слідкувати за якістю надання послуг лікарями.

В НСЗУ зауважують, що нова система фінансування є особливо необхідною в умовах, коли країна змушена боротися з пандемією коронавірусу.

– Завдання НСЗУ – швидко спрямувати гроші туди, де вони потрібні в цей момент, де є пацієнти. Це дозволяє договір з єдиним закупівельником медичних послуг: легше мобілізувати ресурси та адаптувати правила і практики, – розповіли у відомстві.

Щодо Кіровоградщини, то наразі вже 54 заклади спеціалізованої медичної допомоги уклали договори з НСЗУ за програмою медичних гарантій. З них чотири приватних, а решта – комунальні. Наприклад, допомогу при пологах можна отримати у 12 закладах. Ранню діагностику раку проводитимуть 20 лікарень області, зокрема й обласний онкодиспансер.

Голова асоціації «Екосистема охорони здоров’я України» Євген Прилипко зазначив, що реформа «вторинки» мала б стартувати набагато раніше, це матиме наслідки для стосунків між первинною і вторинною ланкою.

– Сам процес дуже складний, його можна поділити на технічну, організаційну, фінансову, кадрову складові. В кожному з цих напрямів є свої труднощі. Медичні заклади, звичайно, не готові і не вступили одразу в реформу. Є проблема неготовності центрального компоненту – єдиної електронної бази eHealth, в якій мають реєструватися медичні записи та направлення. Насправді, медичні заклади зараз мають продовжувати вести записи в паперовій формі, поки в квітні не оголосять, що з’явилася технічна можливість.

У трансформованій системі всі процеси (укладення договорів, внесення даних про лікарів та обладнання, звіти, медичні записи, направлення) відбуваються в електронному вигляді на базі eHealth. Таким чином відомо точно, де є відділення інтенсивної терапії, реанімація, апарати штучної вентиляції легень, тобто які лікарні можна задіяти у боротьбі з COVID-19.

Інфекційні лікарні також потрапляють у реформу, але їхнє фінансування недостатнє, зауважує Євген Прилипенко. В контексті епідемії інфекційні лікарні не є опорними у лікуванні випадків коронавірусу.

– Коронавірус ми лікуємо там, де є сильні реанімації з киснем та апаратами штучної вентиляції легенів. Як правило, це міські та обласні лікарні, які будуть належним чином профінансовані. На інфекційні лікарні також фінансування йде, але в більшості випадків воно, справді, буде не таким, як раніше. Тому що це дуже неефективні заклади, які, по суті, є терапевтичними закладами, в яких не надається серйозна допомога, немає необхідного обладнання та фахівців.

Водночас усі медичні заклади «вторинки» Кіровоградської області переводять на посилений протиепідемічний режим. Головна санітарна лікарка області Надія Оперчук пояснила, що на період карантину в медзакладах забороняють відвідувати хворих, проводити планові операції чи інші планові маніпуляції, які можна відтермінувати.

– Допускається лише прийом у екстрених ситуаціях, які загрожують життю чи здоров’ю людини. Наприклад, йдеться про ДТП, інфаркти, пологи та інші невідкладні стани, – додала Надія Оперчук.

НСЗУ пропонує зробити окремий пакет послуг на лікування пацієнтів з COVID-19. Передусім на нього зможуть законтрактуватися заклади «першої хвилі», які визначені для прийому людей з коронавірусною інфекцією. Названа «хвиля» лікарень – це лікувальні заклади, які в першу чергу прийматимуть хворих на коронавірус. На Кіровоградщині таких медзакладів п’ять. Це Кіровоградська обласна лікарня, Центральна міська лікарня в Кропивницькому, Центральна міська лікарня в Олександрії, Добровеличківська ЦРЛ і Олександрійська ЦРЛ.

Крім того, майже 906 мільйонів гривень з програми медичних гарантій рішенням Кабміну було скеровано на підтримку малопотужних лікарень у регіонах під час пандемії.

– НСЗУ затвердила перелік лікарських засобів, що входять до гарантованого пакету пацієнта, хворого на COVID-19. Йдеться про антибіотики, жарознижуючі препарати, противірусні препарати, розчини для ін’єкцій. Вони будуть закуплені за кошт бюджету на суму в 11 мільйонів гривень. Медикаменти будуть розподілені між лікарнями «першої» хвилі, – прокоментував голова ОДА.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ