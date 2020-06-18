СЕСІЯ ОБЛРАДИ: КУЛЬТУРА БЕЗ ФІНАНСУВАННЯ ТА ХТО КУПИВ ВКРАДЕНУ ЗЛІТНУ СМУГУ (ФОТО)

Минулої п’ятниці, 12 червня депутати Кіровоградської облради зібралися на пленарне засідання 31 сесії. На порядку денному було 23 питання, серед яких і дві обласні програми: медична і освітньо-культурна. Як програми затвердили, на що виділили кошти з обласної казни та що розповів прокурор області про викрадену злітну смугу в аеропорту Кропивницького – розповідає «Народне слово».

Культурна програма без фінансування

У Верховній Раді 13 квітня народні депутати ухвалили так званий «антикризовий бюджет», який враховував нові видатки, пов’язані з епідемією коронавірусної інфекції. Тоді народні обранці найбільше скоротили видатки на освіту та регіональний розвиток. Через таке рішення багато важливих культурних і туристичних об’єктів опинилися в кризовому стані: взяти хоча б Національний центр Олександра Довженка, який від початку року не отримує держфінансування, тому Україна опинилася перед загрозою втрати безцінних кінематографічних архівів і не тільки.

Вже 15 червня президент Володимир Зеленський став підганяти нардепів розглянути якнайшвидше законопроєкт №3377 щодо підтримки культури та креативних індустрій.

– Важливість підтримки суб’єктів господарювання, що діють у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій, культурно-пізнавального туризму і щодо роботи яких встановлено суттєві обмеження, прошу сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю Верховною Радою рішення щодо згаданого проекту закону України, — йдеться в листі президента до спікера парламенту.

І хоча на державному рівні отямилися та похопилися хоч якось реанімувати культуру та туризм, у Кіровоградській області депутати наразі вирішили діяти інакше. Власне саму обласну програму освітнього та культурного розвитку області на період до 2024 року депутати ухвалили. Серед вписаних у програму заходів є і створення меморіального комплексу в урочищі «Чорний Ворон», і встановлення міжнародного Дзвону миру в Кропивницькому, і реалізація фольклорно-етнографічного проєкту «Баба Єлька», і міжнародний фестиваль для людей з інвалідністю «Натхнення без обмежень», і туристичний проєкт «Місця сили рідного краю», і навіть Всеукраїнський фестиваль комедії «Посміхнися, Україно!».

Загалом в документі зазначено чотири напрямки на 34 проєкти, а її загальний фонд складає 109, 4 мільйона гривень, де 37 мільйонів – власне кошти платників податків з облбюджету.

Зокрема, в напрямку «Розвиток культурного простору Кіровоградщини» 13 проєктів на 27 мільйонів 766 тисяч гривень (з них один мільйон 150 гривень передбачається з місцевих бюджетів, решта — з обласного). Напрямок «національно-патріотичне виховання» включає п’ять проєктів на 32 мільйони 440 тисяч гривень, з яких два мільйони з облбюджету. «Освітній розвиток» складається із 12 проєктів на загальну суму у 48,5 мільйонів, з яких 7,6 мільйона гривень мають передбачити обласним кошторисом. Ще один напрямок стосується підвищення ролі української мови як національної цінності, і всі його чотири проєкти мають профінансуватися з області – на суму у 703 тисячі гривень.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Волинець розповіла, що 10 червня програму… не затвердили на депутатській комісії.

– Програму освітньо-культурного розвитку бюджетна комісія не підтримала! Проєкти громадськості депутатам не потрібні. Вважають, що кошти краще всі на сьогодні спрямувати на медицину, але ж якби вони щиро за медицину переживали… – написала Тетяна Волинець у соцмережі. Її публікація викликала шквал розпачу, адже програму розробляли не лише профільні департаменти облдержадміністрації, а й громадські активісти. «Якщо не буде культури, то воювати за що?» – хвилювалися мешканці Кіровоградщини в коментарях.

Та вже 12 червня обласні депутати програму затвердили 39 голосами «за», але значно зменшили її фінансування. Як зазначила заступниця голови ОДА Тетяна Волинець, частина видатків обласного бюджету на реалізацію освітніх і культурних проєктів зменшилась на суму майже 3 мільйони, тобто приблизно на вісім відсотків.

Зокрема, на 42 тисячі гривень зменшили видатки на фінансування проєкту «Увічнення пам’яті героїв Української революції 1917-1921 років на теренах рідного краю». Ще 733 тисяч грн відмінусували від фінансування освітніх проєктів «Місця сили», «Люби і знай свій рідний край», «Освітній портал Кіровоградщини», «Дистанційна школа лідерів учнівського самоврядування» і «Робототехніка». Один мільйон і 50 тисяч гривень неодоотримають культурні і мовні проєкти, такі як «Доступний вільний простір для молоді» на базі бібліотеки для юнацтва ім. Є. Маланюка та «Використання української мови в усіх сферах суспільного життя області».

– Важливі для суспільства проєкти не отримають фінансування. Прикро, адже на культурі та освіті ні в якому разі не можна економити! – резюмувала Тетяна Волинець.

Все – у медзаклади!

Більшість депутатів проголосувала за програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я і підприємств області, що перебувають в управлінні облради. Власне очільник департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко пояснив, що ця програма унікальна. Унікальність полягає в тому, що вона передбачає можливості дофінансування тих важливих напрямів, на які не виділяє кошти Національна служба здоров’я України. Йдеться про такі напрямки, як лікування дітей із орфанними захворюваннями, виділення додаткових коштів на харчування пацієнтів у медзакладах, закупівлю паливно-мастильних матеріалів для автомобілів екстреної допомоги, страхування медпрацівників тощо.

Загальний обсяг фінансування медичної програми, розрахованої на 2020-2022 роки, складає 986 мільйонів 236 тисяч гривень.

Дуальна освіта та підготовка фахівців у дефіцитних сферах

Під час сесії облради керівник департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОДА Володимир Таборанський зазначив, що в області бракує будівельних підприємств, з якими профтехучилища можуть співпрацювати у форматі дуальної освіти. Дуальна освіта – це коли студенти ПТУ практичні заняття проходять безпосередньо на підприємстві. Таким чином і підприємство готує для себе молодих кадрів, і власне студенти мають більше можливостей отримати перший робочий досвід.

– Прошу піти назустріч у розбудові дуальної освіти зі сторони підприємств. Адже та база, яка є у вас, на жаль, відсутня в освітніх закладах, і ми можемо вивчити спеціалістів лише спільно, – сказав Таборанський.

Слід зазначити, що наразі за системою дуальної освіти на Кіровоградщині навчають машинобудуванню у ПрAТ «Гідросилa» тa ПрAТ «Ельворті».

Та не лише фахівців професійно-технічної сфери не вистачає в області. Депутати ухвалили обласну програму підготовки та залучення висококваліфікованих кадрів у дефіцитних у цьому сенсі сферах. Адже на Кіровоградщині бракує педагогів, медпрацівників, агрономів, екологів, працівників культури, економістів, програмістів, фахівців з публічного управління та адміністрування. Тож 48 людям нададуть кредити на здобуття вищої освіти за умови, що потім фахівці працюватимуть в області.

Фінансування цієї чотирирічної обласної програми порівну між собою поділить обласний та місцеві бюджети. Загальна сума фінансування передбачає 17 мільйонів 304 тисячі гривень.

Хто вкрав злітну смугу в Кропивницькому?

Прокурор Кіровоградської області Олексій Тубелець під час сесії облради запевнив, що «прокуратура тримає на контролі слідство» щодо викрадення плит з недобудованої злітно-посадкової смуги в обласному центрі.

Депутат від «Самопомочі» Артем Погребнюк нагадав обласному прокурору, що подібна ситуація з вивезенням бетонних плит зі злітної смуги вже мала місце у 2016 році. «Куди тоді вивезли 200 бетонних плит на майже 10 тисяч гривень – ніхто не знає, слідство досі триває з 2016 року. Зараз ситуація повторюється», – сказав депутат облради. У відповідь на закид прокурор Олексій Тубелець сказав, що не може розголошувати таємницю слідства.

Щодо цьогорічної крадіжки плит зі літної смуги, то прокурор подякував місцевим мешканцям за пильність, завдяки участі яких крадіжку вдалося зупинити.

– Поліція порушила кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії як по власне крадіях, так вирішимо питання по посадових особах, які допустили це розкрадання. Адже ці плити знаходяться на балансі держпідприємства, – пояснив Тубелець.

Водночас журналісти центру медіарозслідувань «Прозоро» виявили цікаві подробиці «завислої» справи про розкрадання плит. Обвинуваченим у справі розкрадання злітної смуги з 2016 року є Ігор Дубовик. У судових ухвалах вказано, що він за попередньою змовою зі службовою особою з управління капітального будівництва Кіровоградської ОДА та службовими особами Спільного українсько-російського підприємства «Кристал» незаконно заволодів аеродромними плитами. Останні судові ухвали за цим кримінальним провадженням датовані груднем 2019 року, самого ж вироку у справі досі немає.

Засновниками «Кристалу» є Борис Маламуд, Вячеслав Шамілов, Володимир Капінус з Кропивницького та Леон Жоржиані з Москви. Маламуд і Шамілов вказувались бізнесовими партнерами ще й по ПРАТ «Кіровоградлітмаш». У договорі, який демонстрували поліції у день вивезення бетонних плит, вказано, що їх реалізує ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство «ТВГ Аватар». Засновниками «Аватару» вказані вищезгадані Борис Маламуд і Вячеслав Шамілов, які зареєстровані у Кропивницькому, та Михайло Нікітін і Леон Жоржиані. Крім цього, Шамілов є співзасновником ТОВ «Сільмаш Солар», іншим власником якого вказаний місцевий підприємець, експолітик Микола Онул.

«Покупцем» плит зі злітної смуги вказано Любанчука Ігора Миколайовича, то на цьому мешканцю Кропивницького не значиться будь-якого бізнесу. Натомість на повному тезці чоловіка записаний борг. У 2013 році з ним судилося КП «Комунальник-96» Новенської селищної ради за борг з утримання будинку. Адресою реєстрації «Комунальника-96» значиться вищезгаданий будинок-гуртожиток по вулиці Металургів, 21.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ