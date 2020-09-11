ЗАХВОРІВ 10-РІЧНИЙ ХЛОПЧИК ІЗ ПОКРОВКИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ

У Покровці Кропивницького району зафіксували захворювання на коронавірус у 10-річного хлопчика.

Про це додатково проінформувала головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук сьогодні, 11 вересня.

Це учень школи в селі Бережинка.

Фахівці лабораторного центру наразі проводять епідрозслідування, щоб визначити коло контактних осіб.

У найближчі години керівництво Кропивницького району збереться на засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розглядатимуть питання щодо переведення закладу на дистанційне навчання.

Деталі повідомимо після рішення комісії.