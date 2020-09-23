ВИБОРИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ: СКІЛЬКИ КОШТУЄ КАНДИДАТ?

Цей номер «Народного слова» побачив світ в останній день реєстрації кандидатів на місцеві вибори. Тому про найвідоміших кандидатів буде вже у наступному номері «НС», та вже зараз деякі політики доволі голосно заявили про себе через рекламні кампанії. Скільки коштує участь у місцевих виборах, які газети кандидати обрали для себе в якості інформаційних майданчиків і до яких маніпуляцій вдаються – розповідає «Народне слово».

На дільницю – як на свято

У місцевих виборах варто брати участь всім – якщо не кандидатами (бо це за гроші), то хоча би виборцями (а ось це безкоштовно). Адже від місцевих депутатів та голів рад залежить, на що і у яких розмірах витрачаються гроші платників податків – місцевий бюджет.

Ось нещодавно соціологічна група «Рейтинг» опитала 800 мешканців Кропивницького. Серед опитаних 83 відсотка висловили однозначну готовність взяти участь у місцевих виборах – у якості саме виборця. Цікаво, що мобілізація електорату в обласному центрі вища саме серед старшого населення.

Переїзд, робота в сусідньому місті та інші обставини не мають стати на заваді у втіленні права волевиявлення для мешканців Кіровоградщини. Тож за інформацією громадської мережі «ОПОРА», до Держреєстру виборців задля зміни виборчої адреси звернулися 2 264 мешканці Кіровоградської області.

Найбільше звернень щодо зміни виборчої адреси (у частині прибуття) зареєстровано щодо Кропивницької міської та Соколівської сільської громади Кропивницького району – тут кількість виборців збільшиться на 245 і 205 відповідно. Суттєво зменшиться кількість голосувальників на цих виборах у Кропивницькій міській та Олександрійській міській громадах – тут зареєстровано 607 та 119 заяв про вибуття відповідно.

Нагадуємо: з 1 липня до 10 вересня у виборців була можливість подати до відділу Держреєстру виборців відповідну заяву та змінити виборчу адресу на зручну. Тим, хто не подав відповідну заяву, слід голосувати на виборчій дільниці за місцем реєстрації (прописки).

Розмір плати в кандидати

Скільки треба внести коштів, щоб стати кандидатом, визначено у постанові Центральної виборчої комісії щодо розмірів застав за висунення свої кандидатури на місцеві вибори 25 жовтня.

Як виявилося, на Кіровоградщині найдорожчим є кандидатство до обласної ради. Адже тут найбільша кількість виборців в області – 717 145. Тож аби претендувати на іменне місце у головній сесійній залі області, треба внести близько 160 тисяч гривень з однієї людини.

Трохи менше вартує стати кандидатом у районні ради. Щоб спробувати себе у передвиборчих перегонах майбутніх депутатів Кропивницької райради, слід заплатити 77 тисяч 93 гривні (346919 виборців в районі), а Олександрійської – 37 тисяч 546 гривень (168 956 виборців). В Новоукраїнській райраді розмір застави від кандидата дещо менший – 23 507 гривень, а ось найменше серед районів Кіровоградщини коштуватиме кандидатство в раду Голованівського району – 21 219 гривень.

– Згідно із Виборчим кодексом України, грошова застава партій та кандидатів повернеться лише переможцям виборів, або якщо Центральна виборча комісія відмовиться реєструвати кандидатів. Гроші кандидатів, яких не оберуть, направлять до місцевих бюджетів, – пояснила координаторка спостереження «ОПОРА» за виборами у Кіровоградській області Зоя Лебідь.

Серед громад найбільшу заставу вимагають для виборчого списку партій депутатів міської ради міста Кропивницький – 40 тисяч 96 гривень. Найменше просять у Суботівській сільській раді – 2327 гривень.

Якщо ж ви вирішили бути не депутатом, а мером, тобто головою міської ради, то найдорожче така спроба коштуватиме у Кропивницькому, а саме ті ж 40 тисяч 96 гривень, що і для депутата цієї ради (бо кількість виборців однакова). Водночас у Знам’янці, Світловодську, Олександрії та Олександрівці, незважаючи на різну кількість виборців, грошова застава визначена на одному рівні: п’ять тисяч гривень з кандидата.

Найдешевше ж пробуватися в місцеву раду в тих населених пунктах, де кількість виборців менша за 10 тисяч – лише тисячу гривень застави.

Сама організація виборчого процесу вимагає видатків, тож на це передбачені субвенції з держбюджету місцевим бюджетом. І волевиявлення місцевих мешканців – захід не з найдешевших! Ось, наприклад, в обласний центр на проведення місцевих виборів виділили з державної казни майже вісім мільйонів гривень.

– На проведення місцевих виборів на три виборчі територіальні дільниці міста Кропивницького передбачається субвенція в обсязі 7,7 мільйона гривень, – повідомила начальниця фінансового управління обласного центру Любов Бочкова.

Де почитати про кандидатів?

І хоч кандидати лише закінчують реєструватися, але вже зараз на вулицях можна побачити розмаїття інформаційних площ, які використовують у своїх рекламних кампаніях політики: це білборди і сіті-лайти, агітаційні листівки і газети. Про сумнівні зображення, агітацію на лавках та чорний піар «НС» розповідало у попередніх номерах (читайте у номері від 10 вересня 2020 року статтю «Адмінресурс і чорний піар: на Кіровоградщині стартували вибори»). Наразі ж в обласному центрі з’явилися агітаційні намети політичних сил, де роздають не лише листівки, а й газети – як авторитетні та пізнавані видання, так і вже давно забуті. Тож же за першими шпальтами стає зрозуміло, хто пробуватиметься в кандидати – навіть якщо відповідного запису у виборчій комісії ще немає.

Спостерігачі «ОПОРИ» ще у серпні 2020 року зафіксували в газетах «21-й канал», «Україна – Центр», «Нова газета» та «Первая городская газета» іміджеві матеріали про кандидатку від «Слуги народу» та про команду «Перспектива міста». Матеріали не маркувались як реклама, хоча в них були політичні гасла й заклики. Подібний контент публікують під рубриками «Політика», «Презентація», «Проєкт» тощо. Матеріали з ознаками замовності про майбутніх кандидатів від «Слуги народу» публікувалися чи не в усіх районних виданнях області: журналістів перед цим запросили на пресконференцію партії.

Політична партія «Наш край» розкладає газету «Наш край – Кіровоградщина» у поштові скриньки у приватному секторі та роздає головам квартальних комітетів. На першій сторінці розміщена світлина чинного секретаря міської ради Андрія Табалова. Щоправда, на останній шпальті у дужках зазначено, що видання можна розповсюджувати до 15 вересня 2020 року. Засновником і видавцем є партія «Наш край».

На вулиці Кропивницького вам просто в руки можуть вкласти спецвипуск вісника «Перспектива міста», де на першій шпальті розмістили зображення ймовірного кандидата на міського голову Кропивницького Артема Стрижакова. Містяни його пам’ятають по минулих виборах: тоді він був головним конкурентом чинного міського голови. У вихідних даних зазначено, що засновником і видавцем є співзасновник ГО «Перспектива міста» Ігор Саєнко.

Друковане видання із назвою «Радикальна Кіровоградщина» роздають на вулицях обласного центру та міста Олександрія. На першій сторінці розміщено світлину та інформацію про очільника «Радикальної партії» – Олега Ляшка, а також про місцевого екснардепа Дмитра Лінька.

Спостерігачі «ОПОРИ» зафіксували також безкоштовне розповсюдження газети «Україна – Центр», яку раніше можна було лише придбати за близько шість гривень. У виданні розміщені матеріали як про вже зареєстрованих, так і про ймовірних кандидатів. Наприклад, на першій шпальті йдеться про ексочільника Кіровоградської обладміністрації Сергія Кузьменка, який вже подав необхідні документи, щоб балотуватися на посаду міського голови Олександрії. Також у випуску – матеріали про Артема Стрижакова, про ймовірну кандидатку на посаду мерки Кропивницького Ольгу Ковальову-Алокілі від партії «Слуга народу», про представника політичної партії «За Майбутнє» Олександра Горбунова та нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» («ОПЗЖ») Сергія Ларіна. А також звіт міського голови Кропивницького Андрія Райковича.

Цікаво, що партійці «ОПЗЖ» задля політичної агітації вирішили «оживити» газету «Ведомости плюс», яка вже декілька років не друкувалася. Придбати цю газету в кіосках «Укрпошти» неможливо. У виданні є матеріали як і про колишні заслуги Сергія Ларіна на Кіровоградщині, так і обіцянки нового кандидата від цієї ж політсили Анатолія Ларіна. У вихідних даних вказано засновника – ТОВ «Видавничий дім Ведомости плюс». Цікаво, що у вихідних даних йдеться про друк газети на власному обладнанні.

Згідно з частиною 2 статті 53 Виборчого кодексу України, друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про підприємство, що здійснило друк, або інформацію, що друк здійснено з використанням обладнання відповідного кандидата або партії (організації партії), яка висунула кандидата (кандидатів), їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.

ОПЗЖ: назва нова, зміст старий, прийоми вже знайомі

Партійники від ОПЗЖ, яких не безпідставно називають прокремлівською політичною силою в Україні, користуються вже знайомими прийомами агітаційної кампанії. Одна з маніпуляцій – спроба заплутати виборців тезками відомих політиків. Так, на президентських виборах у 2019 році до виборчого бюлетеню просували Тимошенко Юрія Володимировича, прізвище і ініціали імені якого повністю співпадають із відомою політикинею, лідеркою партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко. А ще раніше, у 2016 році, при обранні голови громади у селищі Соколівському (Кропивницький район) разом із нинішньою головою (а тоді ще кандидаткою) Інною Завірюхою зареєструвалися ще двоє людей із прізвищами «Завірюха», але які не мали жодного стосунку ані до Соколівки,ані до місцевого самоврядування.

Колаж – видання “Без купюр”

Приблизно до такої маніпуляції вдалися в місцевому осередку «ОПЗЖ». Від них на посаду мера обласного центру балотується юрист Анатолій Ларін. Його відомий однопартієць Сергій Ларін тоді ще від «Партії регіонів» очолював Кіровоградську ОДА (з 6 квітня 2010 року по 9 січня 2013 року). Тож користуючись пізнаваністю прізвища, в Кропивницькому розміщують білборди з агітаційним гаслом і лише прізвищем – не вказуючи ім’я, а подекуди навіть без зображення. Це вже не перший політичний досвід кандидата: на парламентських виборах 2019 року Анатолій Ларін висувався до Верховної Ради від Кропивницького, набравши при цьому 11,1% голосів – не виключено, що завдяки аналогічній схемі.

Водночас вже відомий колишній «регіонал» Сергій Ларін, будучи наразі нардепом від «ОПЗЖ», раптом захотів стати депутатом обласної ради на Кіровоградщині. Нагадаємо: під час Революції гідності він працював заступником голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича. Це вже не перша спроба Ларіна-нардепа пройти в місцеву владу: у 2015 році теж балотувався до Кіровоградської облради, був першим кандидатом у списку «Опозиційного блоку». Схоже, пам’ять у місцевих виборців зовсім некоротка – вже у серпні, коли в області розмістили сім біг-бордів із зображенням С.Ларіна, у Кропивницькому і Світловодську невідомі облили агітаційну рекламу червоною фарбою.

Також місцевий партійний осередок «ОПЗЖ» вирішив пропіаритися й судовим позовом до Кропивницької міської територіальної виборчої комісії.

Позовні вимоги «ОПЗЖ» стосувалися скасування постанови про внесення змін до рішення про утворення Подільської та Фортечної районних виборчих комісії в Кропивницькому. Представники партії заявили, що цим рішенням голова комісії та члени міського тер виборчкому начебто порушили їхні права як суб’єкта подання кандидатур до складу районних ТВК.

Цікаво, що ще один позов до виборчої комісії представниками того ж регіонального осередку «ОПЗЖ» подано в Олександрії.

– В позові позивачі не вказали норму закону, яка порушується. Зазначено, що «порушується принцип законності», і все. Саме це стало причиною відмови. Норми закону не вказано жодної, – пояснила Зоя Лебідь.

Тому не дивно, що окружний адмінсуд відмовив партійцям «ОПЗЖ» у задоволенні позову і зобов’язав їх сплатити судовий збір розміром 2102 гривні.

В «ОПОРІ» зазначають також, що це один із перших прецедентів судових позовів щодо Виборчого кодексу України.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ