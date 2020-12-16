ЧОМУ ТІКАЮТЬ ЛЮДИ З ВЛАДИ?

Нинішній уряд України найунікальніший за всю новітню історію України. За кількістю міністрів, які з нього тікають. Ніколи такого не було.

Так вже склалося, що коли ти став українським міністром, то для тебе жоден Білл Гейтс чи Джордж Сорос не вартий і нігтя. Бути міністром, навіть таким непевним, як міністр Кабінету міністрів (є така посада, чим люди на ній займаються – невідомо) – це захмарний успіх, вінець кар’єри, це забезпечені до кінця життя діти та онуки, фантастична пенсія, державна дача в Конча-Заспі та інші приємні «печеньки».

Людина при здоровому глузді такі посади не кидає. За 25 з гаком років незалежності лише двічі міністри з власної волі йшли з посади – це Віктор Пинзеник у лютому 2009 року звільнив посаду міністра фінансів та міністр сільського господарства Тарас Кутовий у травні 2017-го.

А за нової влади у Кабінеті міністрів просто епідемія втеч з хлібних посад. Першим евакуювався прем’єр-міністр Олексій Гончарук – цьогоріч у січні. (Попередники Микола Азаров та Володимир Гройсман нібито теж подавали у відставку свого часу, але це були процедурні моменти після обрання нового президента Володимира Зеленського чи відставки президента Віктора Януковича). А потім понеслося. У березні подали заяви про звільнення міністр фінансів Ігор Уманський та охорони здоров’я Ілля Ємець.

Тепер ось під кінець року ще двоє міністрів вирішили зав’язати з працею у Кабінеті міністрів – міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський та міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб.

П’ять міністрів за рік – не забагато? Люди навіть обжитися у кабінетах не встигли, коли щось таке дізналися про механіку роботи нової «молодої» команди, що вирішили якнайшвидше накивати п’ятами. Деякі навіть стажу міністерського не набули, хоча «за особливі заслуги перед Україною» після виходу на пенсію будуть отримувати на місяць стільки, як звичайний пенсіонер за півроку. Право громадян на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною регулюється Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», який був прийнятий Верховною Радою України 1 червня 2000 року N 1767-III та набрав чинності з 1 січня 2001 року. Мають це право Герої України, переможці Олімпійських Ігор, космонавти (в Україні він був аж один), матері-героїні і… усі міністри! До речі, конкретну цифру – скільки отримує колишній міністр на пенсії, ніде не знайти. Так, вигулькує іноді інформація, що середня зарплатня міністра за 2019 рік становила 60 тисяч 479 гривень. Хоча особливо обдаровані отримували далеко за 200 тисяч на місяць.

Невже нинішня влада настільки токсична, що люди тікають з неї, не зважаючи на усі преференції? Зарплатню, особисту охорону, коштовні авто, відрядження в усякі приємні місця, (або, не дай боже, це тільки припущення, – участь близьких до родичі фірм у всіляких тендерах міністерства)? Щоб онукам не соромно було в очі дивитися? Чи вже встигли на посаді «наколядувати»?

Геннадій РИБЧЕНКОВ