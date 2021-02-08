КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 8 ЛЮТОГО

“Ковідна” статистика області останньої доби: 4 мешканці регіону захворіли, 2 одужали, 1 помер.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 8 лютого.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 42 ПЛР-тестування, в обласній лікарні не проводили.

Три випадки COVID-19 зареєстрували в м. Кропивницькому та один в м. Олександрія.

Одужали від коронавірусу 2 жителів м. Олександрія.

Нa Кіровогрaдщині за минулу добу зафіксували 1 летальний випадок COVID-19. Йдеться про 59-річного чоловіка з м. Кропивницький.