ІМУНІЗАЦІЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРОХОДИТИМЕ У П’ЯТЬ ЕТАПІВ

Першими у Кіровоградській області вакцинуватимуть медиків. Загалом вакцинація від COVID-19 пройде у п’ять етапів.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Олег Рибальченко.

«Спочатку вакцинацію пройдуть медики, які працюють безпосередньо із хворими на COVID-19, працівники мобільних бригад, що будуть проводити вакцинацію, потім працівники екстреної медичної допомоги та лабораторного центру. Цей перелік визначило Міністерство охорони здоров’я»,– зазначив Олег Рибальченко.

Посадовець додав, що загалом процес імунізації проходитиме у 5 етапів:

– вакцинація людей із критичним рівнем інфікування розвитку COVID-19 і тих, які виконують критичну функцію відповідності на пандемію (медпрацівники, військовослужбовці);

– вакцинація людей із дуже високим рівнем інфікування і тих, хто надає медичні послуги (люди, які є в групі ризику за віком, і медпрацівники);

– з високим ризиком інфікування і тих, які виконують функції з підтримання безпеки і життєдіяльності країни;

– вакцинація людей із підвищеним ризиком інфікування та тих, які виконують функції з підтримання безпеки і життєдіяльності країни;

– вакцинація інших категорій населення, які не входять в число пріоритетних груп.

Як повідомлялось раніше, для першої хвилі імунізації Кіровоградська область має більше 15 тис. осіб груп ризику.