СЕКРЕТИ ГАРМОНІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА АКУСТИКИ. Ч.2.

У рамках проєкту “З0 РОКІВ – 30 МИСТЕЦЬКИХ КРОКІВ” продовжуємо тему архітектури приміщення Кіровоградської обласної філармонії – не менш талановитої й оригінальної, ніж люди, що мають честь виступати з її сцени.

Нам вдалося знайти у фондах обласного краєзнавчого музею ще багато архівних публікацій щодо Лідії Крейтор та архітектури філармонії. Найбільш історично цінна з них – надрукована у січні 1956-го року газетна стаття «Хороший подарунок кіровоградцям», автор якої називає важливі імена будівельників та майстрів оздоблення філармонії, які варто знати нащадкам:

«Сотні трудящих міста вчора вперше побували в концертному залі філармонії. Вони з інтересом оглядали просторий, зі смаком оздоблений вестибюль з великими люстрами, дзеркалами, гардеробними та іншими кімнатами. У залі – коштовні килими, великі люстри, що ллють зверху м’яке світло, зручні крісла. У фойє привертають до себе увагу майстерно виконані ліпні оздоблення стін.

Щодо самого процесу будівництва, треба віддати належне працівникам обласного ремонтно-будівельного тресту, які в досить короткий строк, за півтора роки, виконали великий обсяг робіт і завершили споруду. Ми зустрілися з муляром Олексієм Похилком, який щодня виконував норму на 180% і більше. Під керівництвом майстра Володимира Анурова робітники Іван Горбатюк, Олексій Середа, Григорій Прудиус виконували штукатурні та мозаїчні роботи. Відвідувачі філармонії милуватимуться різними архітектурними прикрасами, що їх виконав чудовий ліпник-скульптор Володимир Зайцев. Маляр Яків Водоп’янов, тесляр Іван Чабанник та багато інших робітників тресту заслуговують того, щоб їх знали трудящі міста. Це вони вдихнули життя в архітектурний проект Лідії Крейтор, інженера облсільпроекту. Будинок радує серце і глядача і актора.

І перший концерт в стінах філармонії свідчив про великі можливості працівників філармонії: тепло зустріли присутні виступ квінтету бандуристів у складі Надії Чередниченко, Галини Гордієнко, Семена Пилипенка, Василя Єфимчука та Олексія Чижевського. У програмі бандуристів – пісні композитора П.Майбороди «Мир переможе війну» і «Пісня трактористів», народна пісня на слова Т.Г.Шевченка «Думи мої» та інші. Молода артистка філармонії, випускниця Київської консерваторії Ніна Акопова з почуттям виконала пісню «Ой на гору козак воду носить». Хороше враження справили танцюристи Михайло Грецький і Віталій Доценко. З новим, змістовним репертуаром виступав заслужений артист Карело-Фінської РСР Іван Майданюк».

Важливо, що сама Лідія Федорівна Крейтор вважає проєкт обласної філармонії найкращим своїм дітищем:

«Це старша з моїх дочок, – так я називаю цей проект, – каже Лідія Крейтор в газетному інтерв’ю. – Філармонію будували на початку п’ятдесятих протягом 2 років. Тільки-но встигала спроектувати одну якусь складову будівлі, як креслення набувало об’єму та форми. Я багато читала про закони акустики, яка в приміщенні мала бути дуже високого рівня. Мені допомагав в цій справі старенький професор, який проектував театри в усьому СРСР і був найкращим у своїй царині».

Є ще один цікавий факт, мало кому відомий. Нинішня директорка Кіровоградської обласної філармонії, Заслужений працівник культури України Наталія Агапєєва раніше чимало років очолювала колектив Кіровоградського обласного краєзнавчого музею. І ось саме вона розшукала Лідію Крейтор та запросила її до себе в краєзнавчий музей, досить довго спілкувалась з заслуженою архітекторкою і зуміла знайти потрібні слова й аргументи, завдяки яким Лідія Крейтор передала оригінали своїх проєктів креслень та будівель, які сьогодні є імідж-візитівками Кропивницького, на зберігання цих унікальних матеріалів в музейних архівах. Спілкування відомої вже на всю країну архітекторки з Наталією Агапєєвою проходило в дуже теплій душевній атмосфері, і вона залишила на паперах свої слова вдячності та особисті побажання для краєзнавчого музею. Такими ось, досить несподіваними та дивовижними, бувають перетинання життєвих траєкторій творчих успішних людей.

P.S. Автори висловлюють подяку працівникам Кіровоградського обласного краєзнавчого музею за надану можливість користування музейними фондами.

(Далі буде)

Оксана ЧІКАНЧІ, Юрій МАТІВОС