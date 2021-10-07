ДУМКИ З ПРИВОДУ: «ВЕСНА ПРИЙДЕ – САДЖАТИ БУДЕМО»?

В Україні палає скандал, пов’язаний з офшорними компаніями Володимира Зеленського. Виявляється, такий весь «нового типу», «незаплямований», «свіжої крові» політик нічим не відрізняється від «папєрєдніков».

Насправді офшор – це не схованка кривавих грошей мафії від торгівлі людьми та зброєю. Офшори – це країни з особливими сприятливими умовами ведення бізнесу. Є офшорні острови, де розмір податків складає… 0 відсотків. І українське законодавство не забороняє робити бізнес з використанням офшорів. Справа лише в тім, що в усьому цивілізованому світі справедливо вважається, що офшори найчастіше використовують для відмивання кримінальних грошей, прибутків від корупційних схем та шахрайства. І усілякі офшорні схеми є, м’яко кажучи, «з душком». Тому жодна пристойна велика компанія Заходу не має справ в офшорах. «Фейсбук» чи «Майкрософт», «Тойота» чи «Тесла», незважаючи на можливі зиски, не можуть собі дозволити офшори. Репутація дорожча.

А президент України – може. Міжнародна група дослідників встановила, що пов’язані з Зеленським фірми, починаючи з 2014-го року, відмили через офшори десь 40 мільйонів доларів. Не сплативши жодної гривні податків.

Таке було й раніше. В офшорних махінаціях не звинувачували хіба Леоніда Кравчука, бо в його часи й слова такого ніхто не знав. Вже Кучма за допомоги зятя активно використовував офшори. Кажуть, і досі Фонд Кучми фінансується з офшорів. Ющенка звинувачували у виведенні двох мільярдів в офшори – звинувачували люди Тимошенко, яку сам Віктор Андрійович звинувачував у таких схемах. Але ані по ньому, ані по ній нічого не було доведено.

Про Януковича й казати не варто. Відомі цифри, назви фірм, пов’язані особи; частину грошей заморозили після 2014 року.

У 2019 році однією з «фішок» передвиборчої кампанії кандидата Зеленського було звинувачення Порошенка у тім, що він крутить гроші через офшори, купує через них витвори мистецтва (Сальвадор Далі, Ілля Рєпін тощо) і ще безліч усього, навіть елітні меблі для будинку. Пам’ятаєте – «Пєтя Панамский» (офшорні рахунки нібито в основному були у Панамі)?

Але ось сам Зеленський, який на офшорах Порошенка заробив собі кілька відсотків для перемоги, виявився таким самим «схематозником». А то й більшим. Цифри інші, це вам не дивани для заміської хатинки. Стверджують, що саме через ці фірми Зеленського і партнерів (зараз вони або в уряді, або в офісі Президента, або в СБУ) відмивав кошти Ігор Коломойський. Яким чином? Він нібито платив за програми «Кварталу 95» захмарні суми, такі навіть найбагатша жінка світу, телеведуча Опра Уінфрі, за свої програми не отримує.

Ой, як незручно вийшло, так? Документи юридичних фірм-реєстраторів офшорів свідчать, що у 2012 році, задовго до обрання, Зеленський та його партнери зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В центрі цієї мережі перебувала фірма Maltex Multicapital Corp. За документами Maltex була порівну поділена між офшорами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів – співзасновників “95-го кварталу” та сценариста й режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

І офшори ці й зараз працюють. «Ні обіцянок, ні пробачень»?

Геннадій РИБЧЕНКОВ