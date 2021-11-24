КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 24 ЛИСТОПАДА

“Ковідна” статистика області за останню добу: захворіло 162 особи, серед них – 6 дітей. Одужали – 163. Померли – 10.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Захворіли:

Голованівський район – 9 випадків, з них дітей – 1 (Новоархангельська ТГ – 6, з них одна дитина віком 12 років; Побузька ТГ – 3);

Кропивницький район – 113 випадків, з них дітей – 5 (Знам’янська ТГ – 1; Катеринівська ТГ – 2; Устинівська ТГ – 6; Суботцівська ТГ – 1; Кропивницька ТГ – 87, з них 4 дитини віком 6 років, 14 років та 9 років (2 випадки); Олександрівська ТГ – 1; Великосеверинівська ТГ – 1; Первозванівська ТГ – 5, з них одна дитина віком 8 років; Соколівська ТГ – 6; Новгородківська ТГ – 1; Долинська ТГ – 2);

Новоукраїнський район – 25 випадків (Ганівська ТГ – 1; Новомиргородська ТГ – 2; Смолінська ТГ – 9; Новоукраїнська ТГ – 1; Рівнянська ТГ – 1; Піщанобрідська ТГ – 1; Маловисківська ТГ – 1; Злинська ТГ – 2; Тишківська ТГ – 7);

Олександрійський район – 15 випадків (Олександрійська ТГ – 1; Великоандрусівська ТГ – 3; Світловодська ТГ – 11);

По віку:

0-17 років – 6

18-29 років – 18

30-49 років – 53

50-65 років – 46

> 65 років – 39

Одужали:

Голованівський район – 7 (Голованівська ТГ – 1; Побузька ТГ – 2; Перегонівська ТГ – 1; Благовіщенська ТГ – 3);

Кропивницький район – 81 (Знам’янська ТГ – 6; Бобринецька ТГ – 7; Устинівська ТГ – 3; Суботцівська ТГ – 5; Кропивницька ТГ – 47; Олександрівська ТГ – 2; Соколівська ТГ – 1; Долинська ТГ – 3; Кетрисанівська ТГ – 7);

Новоукраїнський район – 49 (Добровеличківська ТГ – 1; Новомиргородська ТГ – 44; Новоукраїнська ТГ – 2; Маловисківська ТГ – 1; Злинська ТГ – 1);

Олександрійський район – 25 (Попельнастівська ТГ – 1; Олександрійська ТГ – 16; Приютівська ТГ – 3; Світловодська ТГ – 5);

За останню добу зареєстровано 10 летальних випадків, померли:

– 5 хворих з Кропивницького району: 61-річний чоловік і 3 жінки віком 62, 68 та 72 роки з Кропивницької ТГ та 79-річний чоловік з Устинівської ТГ;

– 2 хворих з Олександрійського району: 87-річна жінка з Олександрійської ТГ та 69-річна жінка з Світловодської ТГ;

– 2 хворих з Голованівського району: 69-річна жінка з Побузької ТГ та 71-річний чоловік з Гайворонської ТГ;

– 75-річний чоловік з Маловисківської ТГ Новоукраїнського району.