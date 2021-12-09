ПЕРЕРВАНА СЕСІЯ ОБЛРАДИ: БЮДЖЕТНІ ЗМІНИ І ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ

Під час сесії 30 листопада засідання обласної ради перенесли – все через дискусії навколо бюджетних питань. Тоді президія ради оголосила про перерву, яка з півгодини перетворилася на декілька днів. І вже в п’ятницю, 3 грудня, депутати ухвалили зміни, запропоновані постійною комісією з питань бюджету, фінансів та інвестицій.

Постійна комісія підготувала нові пропозиції щодо дискусійних питань, які стосувалися освоєння бюджетних залишків у 2021 році. Депутатам запропонували ухвалити під час сесії виділення 32 мільйонів гривень на сучасний апарат для дистанційної променевої терапії, який мають закупити до кінця цього року в обласний онкологічний диспансер. Та це не єдине фінансове рішення у сфері медичного обслуговування Кіровоградщини. Ще 83 тисячі гривень депутати комісії запропонували передбачити на закупівлю медичного обладнання для обласного кардіологічного центру. На ремонт приймального відділення міської лікарні швидкої допомоги у Кропивницькому, згідно зі змінами до бюджету-2021, мали скерувати 2 мільйони 700 тисяч гривень.

Постійна комісія вирішила погодитися на створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти. Йдеться про 750 тисяч гривень, які дадуть на умовах співфінансування. Ще 80 тисяч направити запропонували до комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кропивницький».

Всі ці зміни, запропоновані комісією, винесли на повторне голосування облради. Цього разу дискусій було набагато менше, а фінансовий проєкт нарешті був ухвалений: 40 депутатів проголосували «за». Ще один депутат утримався, а 11 обранців області проголосували «проти».

Водночас під час засідання 3 грудня обласні депутати ухвалили декілька запитів колег. Так, представник партії «Європейська солідарність» Сергій Коваленко закликав облраду звернутися до уряду країни щодо освіти в інклюзивних центрах. У зверненні Кабміну пропонують внести зміни до Положення про інклюзивно-ресурсний центр та передбачити серед переліку завдань надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної освіти та інших. Депутати запит ухвалили. В ньому, крім вищезазначеного, пропонується вилучити право інклюзивно-ресурсного центру на проведення додаткової медичної діагностики для комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

Колективне відкрите звернення, до якого доєдналися обласні депутати, стосувалося системи управління в районах. Депутати закликали президента країни акцентувати увагу на проблемах недостатнього фінансування районних рад і розбалансування публічної влади.

– Більше 250 об’єктів соціальної інфраструктури припинили своє існування або були ліквідовані і біля 100 – погіршили надання послуги. Йдеться про лікарні, спортивні школи, заклади соціальної опіки тощо, – йдеться у зверненні.

Президента, партія якого є монобільшістю в парламенті, закликають винести на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції в частині децентралізації. В цих змінах має бути передбачена трирівнева система місцевого самоврядування, а також переглянута децентралізаційна концепція. Під зверненням, окрім обласних депутатів Кіровоградщини, підписалися голови 107 районних рад.

Ще одне звернення до керівництва держави від обласних обранців стосується місцевих бюджетів. Депутати закликають парламентарів та урядовців відкликати на доопрацювання проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» в тій частині, яка стосується місцевого самоврядування. «Слід виключити з цього проєкту низку дискримінаційних норм стосовно місцевого самоврядування, а саме: в частині ліквідації бюджетів розвитку місцевих бюджетів, вилучення залишків коштів освітньої субвенції до держбюджету, зарахування 70% коштів надходження від викупу земельних ділянок державної та комунальної власності до спецфонду державного бюджету тощо», – йдеться у зверненні.

Про результати співпраці місцевих рад розповів під час сесії перший заступник голови обласної ради Юрій Семенюк. На реконструкцію відділень лікарні швидкої медичної допомоги у Кропивницькому, яку не потягнув би міський бюджет, виділили з обласного 15 мільйонів гривень.

– Це ще один крок у співпраці обласної та міської влади. Створення єдиної «ковідної» бази – наш обов’язок перед громадянами. Те, що в місті значно підсилено центр надання екстреної медичної допомоги – 12 нових машин швидкої допомоги, є результатом тісної взаємодії держави, обласної і міської влади, – зазначив він.

У свою чергу депутат з фракції «Слуги народу» Юрій Дрозд виніс на порядок денний свій запит на додаткові кошти для Злинської амбулаторії в Новоукраїнському районі. Він запропонував передбачити у бюджеті області на 2022 рік додаткові видатки у сумі в 2,3 мільйона гривень. За ці кошти планується закупити необхідне медичне обладнання. Крім того, у депутатському запиті пропонується видати додаткове фінансування на завершення капітального ремонту цієї ж амбулаторії. Ремонтні роботи тут проводилися раніше, проте були зупиненні у травні 2019 року через брак грошей.

– Прошу врахувати ці видатки при формуванні обласного бюджету на 2022 рік і включити вищезазначений об’єкт до програми соціального та економічного розвитку Кіровоградської області на 2022 рік. Зі свого боку територіальна громада гарантує співфінансування по зазначеному об’єкту для введення його в експлуатацію, – звернувся депутат.

Загальна вартість капремонту амбулаторії у Злинці становить 6 мільйонів 407 тисяч гривень. Депутати під час сесії підтримали і цей запит.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ