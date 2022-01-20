НОВА ВИСОТА СЕРГІЯ ГУСАРЧЕНКА ТА НОВИЙ РЕКОРД КІРОВОГРАДЩИНИ

Нещодавно в приміщенні обласного Центру народної творчості відбулося відкриття художньої фотовиставки «Погляд -2021», експозицію якої «заселили» різножанрові чорно-білі та кольорові світлини 80 фотомайстрів Кіровоградщини тв інших областей України.

– Кіровоградщина завжди славилася і буде славитися, я в цьому впевнений, своїми талантами, – відзначив голова обласної ради Сергій Шульга у вітальному слові до учасників виставки. – «Погляд» – це не лише фотографії. Це емоції людей, прекрасні світлини міст і сіл України. А ось своєрідним «винуватцем» урочистостей з нагоди 25- річчя створення фотоклубу «Погляд» став його ініціатор і засновник, методист з фотомистецтва Центру Сергій Гусарченко.

Перше привітання гість редакції прийняв від Лани Вєтрової – представниці Експертної Ради Національного Реєстру Рекордів України. Вона зафіксувала рекорд «Найстаріша щорічна художня фотовиставка» разом із заступником начальника культури та туризму облдержадміністрації Людмилою Тищенко вручила авторам дипломи учасників та примірники фотоальбому – каталогу виставки. Гостей привітав виступом і кропивницький гурт «Анатомія стихій» разом із керівником Володимиром Лобачем.

– Унікальність проведення нами щорічних виставок полягає в популяризації творчості фотомайстрів незалежно від місця їхнього проживання та без визначення переможців та призерів, – розповідає Сергій Гусарченко. – Вони демократичні, у них відсутні тематичні рамки, якими обмежуються інші фотоконкурси, зокрема, за участю шкільної та студентської молоді. Мабуть, тому у виставках клубу «Колаж» обласного Центру народної творчості, яким керую вже 25 років, беруть участь всі охочі фотомитці України. За цей період у виставках взяли участь понад 1500 осіб, які представили на розгляд членів художньої ради більше 3000 робіт. Наші виставки експонувалися не лише в Кропивницькому, а й у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Хмельницькому, в ізраїльському місті Хайфа. Слід відзначити їхню різножанровість – від реалістичного до постмодернового спрямування, від аскетичної чорно-білої до кольорової фотографії.

– Двадцять пять років діяльності клубу «Колаж» – це змога зупинитися і озирнутися на пройдений шлях його активістами…

– Зупинятися на досягнутому не плануємо, а ось про його початок скажу наступне. Я щиро вдячний друзям по фотографії. Кому не відомі в Кропивницькому прізвища вже, на жаль, померлого, мого найпершого помічника у створенні фотоклубу Павла Мінаєва, а також Володимира Мощинського, Ігоря Демчука, Олександра Желізняка, Андрія Гагаріна, Сергія Лесьєва, Олега Шрамка, Валентина Сироти, Олександра Вінницького, Юрія Лебедєва та інших? Пригадуються перша виставка робіт у приміщенні міського будинку культури імені Компанійця, пізніше – в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського, у вітринах колишнього кіровоградського магазину «Дитячий світ». Треба згадати сьогодні й незабутнього директора обласного Будинку народної творчості Василя Андрійовича Селіна, який після проведених виставок вирішив після розмови зі мною створити фотоклуб, який отримав назву «Колаж» і затвердив Статут його подальшої діяльності на базі закладу культури .Так і сталося.

– Пане Сергію, можна вести мову про те, що фотоклуб за цей час став стартовим майданчиком для творчого самовиявлення не лише аматорів з Кіровоградщини, а й фотомайстрів України, яких запрошуємо для участі у виставці та знайомства з їхніми фотороботами.

– Авжеж. У фотоклубі ми не вчимо азам фотографії. До нього приходять люди, які вже навчилися майстерно презентувати людину і світ у цілому за допомогою вдало фіксованих миттєвостей швидкоплинного життя та виразних художніх композицій, які знаходять своє належне місце на виставкових експозиціях виставок з промовистою назвою «Погляд». Вже сама назва відображає кредо клубу «Колаж», а цьому виду діяльності я віддаю перевагу у своїй творчості. Додам, що на Кіровоградщині створено неповторну школу фотомистецтва, члени якої мають чудову змогу сміливо відчиняти двері до Кіровоградської обласної організації Національної Спілки фотохудожників України як творчого об’єднання людей, закоханих у світ фотомистецтва.

– Пане Сергію, чи існують якісь критерії відбору робіт фотоаматорів, надісланих на адресу художньої ради?

– Якщо коротко, то показник і критерій один – це високий художній і технічний рівень фоторобіт.

– Не можу минути в нашій розмові згадку про паралельне відкриття виставки «Золотими стежками Ексампею» в креативному просторі «Пектораль» обласного Центру народної творчості у день встановлення Національного рекорду «Найстаріша щорічна художня фотовиставка» як результату фотопленеру «Гайворон запрошує» на території Гайворонської міської територіальної громади в рамках туристичного фестивалю, присвяченого збереженню місцевої вузькоколійки…

– У названій вами виставці взяли участь 20 фотомайстрів як учасників клубу «Колаж», так і представників Миколаївської, Хмельницької, Вінницької областей та міста Києва. В експозиції представлено 60 фоторобіт, які знайомлять не лише з привабливими куточками Гайворонщини, а й виставкою раритетної залізничної техніки та театралізованим ретродійством. Учасники пленеру мали змогу зробити цікаві фотографії на ярмарку виробів місцевих майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, попрацювати з фотомоделями в стилі стимпанк.

– На завершення нашої розмови ще раз вітаю зі знаковою подією в житті фотоклубу «Колаж» – встановленням Національного рекорду «Найстаріша щорічна художня фотовиставка» та зичу нових щорічних творчих ужинків у світі фотомистецтва.

– Дякую за розмову.

Анатолій САРЖЕВСЬКИЙ, фото автора та з архіву Сергія ГУСАРЧЕНКА