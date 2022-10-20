КОНСУЛЬТУВАЛИ РОДИНИ ВІЙСЬКОВИХ

Захист прав військовослужбовців був і залишається пріоритетом для системи безоплатної правової допомоги. Напередодні Дня захисників та захисниць України до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях звернулася спільнота громадської організації «Єдина родина Кропивниччини» із великим переліком правових питань. Реагуючи на запит громадськості фахівці системи безоплатної правової допомоги організували зустріч із родинами військовослужбовців, учасниками бойових дій, ветеранами війни та провели індивідуальне консультування з правових питань. До заходу у обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Дмитра Чижевського мали змогу долучилися як військовослужбовці, так і члени їхніх сімей.

Щоб захід став максимально корисним для учасників попередньо зібрали питання, які були цікаві учасникам і запросили до участі партнерів. Серед спікерів, окрім юристів системи БПД, були представники Головного управління Пенсійного Фонду, Міністерства у справах ветеранів України, регіонального офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Зокрема, серед запитів було питання щодо трудових прав та пільг для військовослужбовців та членів їх сімей. З цією темою учасників ознайомила Юлія Гула, заступниця директора Кропивницького місцевого центру з надання БВПД. Юристка поінформувала про оформлення мобілізованих працівників. Так, на час проходження працівником служби в ЗСУ, роботодавець має видати наказ про увільнення працівника від виконання трудових обов’язків. Наказ видається на підставі будь-якого документа, що посвідчує призов та зарахування до списків ЗСУ. Працівники під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення не підлягають звільненню, а лише увільняються від виконання обов’язків. Заробітна плата не нараховується мобілізованому працівнику, а час проходження військової служби зараховується до страхового стажу. Трудові гарантії поширюються також на поранених, полонених або визнаних безвісно відсутніми до моменту звільнення їх з військової служби, повернення з полону, появи після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

Що таке безоплатна первинна і вторинна правова допомога, де і як її отримати, як працює система БПД в умовах воєнного стану, розповіла присутнім Олена Шишкарьова, заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській та Миколаївській областях. Зауважимо, що всі військовослужбовці можуть безкоштовно отримати консультації та роз’яснення з будь-яких правових питань, допомогу в підготовці документів для отримання соціальних пільг і гарантій. Водночас учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто на допомогу в складанні процесуальних документів та представництво їхніх інтересів у суді.

«Якщо ваші права порушені – не зволікайте, звертайтеся по допомогу до системи БПД. Наші юристи зроблять все можливе, щоб вам допомогти», – зазначила Олена Шишкарьова

Далі на учасників зустрічі очікувала консультаційна платформа, протягом якої фахівці відповідали на питання присутніх.

Левова частка питань була адресована фахівчині управління Пенсійного Фонду в області. Родини учасників бойових дій були проінформовані про порядок призначення (перерахунку пенсій) у зв’язку із втратою годувальника та про розмір пенсій в разі втрати годувальника кожному члену сім’ї, а також про законодавчі зміни щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб.

Наталія Бодюл, начальниця відділу призначення пенсій військовослужбовцям УПФУ у Кіровоградській області, нагадала, що законодавством нещодавно було розширено коло осіб, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника. Якщо раніше це право мали батьки та дружини (чоловіки) після виповнення пенсійного віку та наявності страхового стажу, то з 2 квітня вони мають право на пенсію в разі втрати годувальника в 55 років незалежно від тривалості страхового стажу.

Адвокатка Ліана Левицька, яка співпрацює із системою БПД, поділилася досвідом захисту прав учасників бойових дій, успішними кейсами та надала суттєві поради військовослужбовцям і їх родинам у разі звернення до суду.

Вона звернула увагу на документи, які необхідно оформити у разі поранення бійця, проходження військово – лікарської комісії та можливості повторного направлення на ВЛК, дотримання термінів при розслідуванні для встановлення обставин поранення, адже все це має значення для подальших виплат, а також адвокатка розповіла про алгоритм дій щодо встановлення факту смерті бійця та звернення до суду.

Нагадуємо, що отримати безоплатну первинну правову допомогу (консультацію або роз’яснення з правових питань) можна за безкоштовним номером 0 800 213 103, або написати на вибір: в телеграм-чат, вайбер-чат, через кабінет клієнта чи застосунок БПД.

Дізнайтеся більше про надання безоплатної правової допомоги: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

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