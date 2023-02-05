ЧИ ДОТРИМУЮТЬСЯ ПРАВА ЗАТРИМАНИХ В ІЗОЛЯТОРІ ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ У КРОПИВНИЦЬКОМУ?

Про дотримання права затриманих в ізоляторі тимчасового тримання у Кропивницькому йшлося під час зустрічі представників системи безкоштовної правової допомоги (БПД) Кіровоградщини з правоохоронцями.

Останні роки тут відбулися позитивні зміни – це саме впровадження в ІТТ №1 системи відеонагляду, електронної інформаційної підсистеми «Custody Records». В ізоляторі тимчасового тримання намагаються створити максимально безпечні умови для затриманих під час їх перебування в ізоляції.

«Впровадження проєкту на території області розпочалося ще у 2018 році. Установу обладнали необхідною апаратурою – сучасними відеокамерами та комп’ютерною технікою. У нас почали працювати інспектори з дотримання прав людини (сustody officer)», – говорить начальник сектору організації роботи ІТТ Дмитро Слюсаревський.

Старший інспектор з особливих доручень Управління дотримання прав людини Нацполіції Микола Сульжук та начальник сектору організації діяльності місць тимчасового тримання осіб поліції області Дмитро Слюсаревський разом із персоналом ізолятору розповіли про практичну складову роботи, показали всі приміщення, де утримуються затримані, як здійснюється охорона, поінформували про строки перебування затриманих осіб. Загалом ізолятор має 14 камер, розрахованих на тримання 28 осіб. Також є система для відеоконференцій із судом та кімната для адвоката.

Відзначимо, що законом визначено, що кожна людина має право на захисника з моменту затримання, якого може бути надано за рахунок держави, реалізується це право через систему безоплатної правової допомоги. Так, заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській та Миколаївській областях Олена Шишкарьова, акцентувала на тому, що службові особи, які здійснюють затримання, зобов’язані негайно поінформувати центри БВПД про випадки затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу, застосування адміністративного затримання чи адміністративного арешту або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Після чого Регіональний центр у визначеному законом порядку призначає адвоката, який протягом години має прибути до затриманого.

Нагадуємо! Затримані особи, члени їх сімей та близькі родичі мають право повідомити відповідні Регіональні центри про затримання – письмово або за допомогою телефонного зв’язку зателефонувавши до Єдиного контакт-центру системи БПД 0 800 213 103.

ДОВІДКОВО: «Custody Records» – комплексна система для забезпечення прав громадян під час затримання. Вона полягає в цілодобовому відеонагляді, що дозволяє захистити затриманих осіб від неправомірних дій поліцейських, а самих правоохоронців – від безпідставних звинувачень з боку затриманих. Подібна система успішно зарекомендувала себе у Великобританії. Система забезпечення прав затриманих впроваджується Національною Поліцією України за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Української фундації правової допомоги та Експертного Центру з прав людини.