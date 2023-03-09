ВСТАНОВЛЮВАТИ БАТЬКІВСТВО ЗАГИБЛОГО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ДОВЕЛОСЯ ЧЕРЕЗ СУД

Втративши на війні цивільного чоловіка, пані Ірина стикнулася з проблемою щодо оформлення допомоги на їхніх неповнолітніх дітей. За життя чоловіка пара не зареєструвала шлюб офіційно, тож доводити батьківство довелося в суді.

Спільне життя Ірина з Олександром почали ще у 2012 році, за цей час в них народилося троє дітей, яких вони спільно виховували. У лютому 2022 року в зв’язку з російською агресією Олександр став на захист України і, на жаль, загинув під час виконання військового обов’язку. Пані Ірина розпочала оформлення соціальних виплат на дітей по втраті годувальника, однак їй було відмовлено, оскільки Олександр не встиг визнати своє батьківство.

З цією проблемою Ірина звернулася до Олександрійського бюро правової допомоги. Вивчивши матеріали справи, юристка Анна Пономарьова підготувала заяву до суду про встановлення факту батьківства, в якій зауважила, що Олександр за життя визнавав себе батьком дітей, піклувався про них, а вони сприймали його як батька. Зазначене в судовому засіданні підтвердила і мати Олександра.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області задовольнив позовні вимоги, визнавши батьківство загиблого захисника щодо дітей. Таким чином діти зможуть отримати належні їм після смерті батька виплати.

Ця справа в Єдиному державному реєстрі судових рішень:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/106898881

Коментує юристка Олександрійського бюро правової допомоги Анна Пономаренко:

Відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15 травня 2006 року № 3 – у разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір`ю дитини або смерті жінки, котра вважалась матір`ю останньої, факт їхнього батьківства (материнства) може бути встановлено за рішенням суду в окремому провадженні.

З заявою про встановлення факту батьківства до суду мають право звернутися матір, опікун (піклувальник) дитини, особа, яка її утримує та виховує, а також сама дитина, котра досягла повноліття, а факту материнства – батько й інші перелічені особи.

Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. При встановленні батьківства суд бере до уваги спільне проживання та ведення спільного господарства матір`ю дитини та відповідачем до народження дитини, або спільне виховання чи утримання ними дитини, або докази, що з достовірністю підтверджують визнання відповідачем батьківства.

Факт батьківства може бути встановлено за наявності однієї з таких обставин:

1) спільне проживання батьків дитини і ведення ними спільного господарства, яке не припинилось до її зачаття;

2) спільне виховання дитини;

3) спільне утримання дитини;

4) докази, що з вірогідністю підтверджують визнання відповідачем батьківства».