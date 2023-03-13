«РАННІЙ ШЛЮБ» МОЖЛИВИЙ, АЛЕ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

Вік коханню не завада – так говорить народна мудрість, але Сімейний кодекс України каже, що для одруження потрібно дочекатися повноліття, адже саме з 18 років в Україні настає шлюбний вік. Але що робити, коли перше кохання у 16 років призводить до наміру жити однією сім’єю?

До Вільшанського бюро правової допомоги з проханням надати їм допомогу в укладенні шлюбу звернулася пара закоханих Настя та Микола. При спілкуванні з клієнтами завідувачка бюро Анастасія Повар з’ясувала, що Насті ще не виповнилось 18 років, тож коли молоді люди звернулись до місцевого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб подати заяву про реєстрацію шлюбу, їм відмовили та надали роз’яснення, що молодятам необхідно надати судове рішення про надання неповнолітній права на укладення шлюбу.

Коли говорять про ранні шлюби, то зазвичай розуміють, що наречена вагітна, однак ситуація Насті та Миколи не відноситься до типових. Між молодятами склалися взаємні міцні почуття любові та поваги один до одного, тому вони і бажають якнайшвидше укласти офіційний шлюб. Варто зазначити, що батьки Насті заперечень проти їх шлюбу не мають, навпаки, підтримують молодят в їхніх намірах.

З огляду на викладені обставини та отримавши всі необхідні документи, юристка склала позовну заяву про надання права на шлюб. Вільшанський районний суд Кіровоградської області задовольнив вимоги позовної заяви, відтак молодята зможуть укласти шлюб офіційно.

З рішенням суду можна ознайомитись тут: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107403711

Довідково:

Відповідно до ст. 22 Сімейного кодексу України, право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку, який встановлено для жінок та чоловіків – 18 років, тобто на день реєстрації шлюбу ці особи мають досягти встановленого віку. Лише при досягненні встановленого віку особи мають право на шлюб.

Водночас ч. 2 ст. 23 Сімейного кодексу України надає змогу неповнолітній особі зареєструвати шлюб, за умови надання судом такій особі права на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Рішення суду в таких випадках є єдиною законною підставою для укладення шлюбу неповнолітньою особою.

Діюче законодавство України не містить чіткого переліку підстав для надання такого права неповнолітнім, але, як правило, такими є: фактичне створення сім’ї, вагітність неповнолітньої, народження дитини.

Хто може звернутися до суду за наданням права на шлюб?

Заяву про надання права на шлюб може подати неповнолітня особа, яка досягла 16 років. При цьому таку заяву не може подавати представник такої особи, навіть батьки чи особи, які їх замінюють.

Важливо, що у випадку, коли обидві особи, які мають намір укласти шлюб, є неповнолітніми кожному із них необхідно подати до суду окрему заяву про надання права на шлюб.

Які вимоги до заяви про надання права на шлюб?

У заяві про надання права на шлюб зазначаються:

¾ прізвище, ім’я, по батькові заявника та заінтересованих осіб (батьки неповнолітнього), місце їх проживання та засоби зв’язку;

¾ відомості про особу, з якою планується укласти шлюб;

¾ прохання надати право на шлюб;

¾ посилання на вік осіб, що бажають створити сім’ю, який не дозволяє це зробити за правилами Сімейного кодексу України;

¾ обставини, що свідчать про те що намір укласти шлюб відповідає інтересам неповнолітнього;

¾ відсутність обставин, які перешкоджають укладенню шлюбу, що передбачені ст. 26 СК України (кровна спорідненість, усиновлення, тощо).

До заяви необхідно додати:

Копію свідоцтва про народження заявника. Копію паспорту та витягу з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання заявника. Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер) заявника. Будь-які документи, які підтверджують підстави надання права на шлюб: копія свідоцтва про народження дитини, довідка з медичного закладу про вагітність і т.п. Копії заяви з додатками та доданих до неї документів для зацікавлених осіб. Оригінал квитанції про сплату судового збору (тільки для суду).

Чи потрібна згода батьків неповнолітньої особи на реєстрацію шлюбу?

Ні, отримання згоди батьків неповнолітніх при вирішенні питання зниження шлюбного віку не вимагається, адже їх згода чи заперечення вирішального значення не має. Втім, їх позиція по даному питанню має бути з’ясована у судовому процесі, це може сприяти встановленню дійсних обставин справи, з’ясуванню відповідності надання цього права інтересам неповнолітніх, оскільки ця відповідність – головний критерій задоволення заяви про надання права на шлюб.

@Голованівський місцевий центр з надання БВПД