П’ЯТЬ ПОШИРЕНИХ ПОМИЛОК, ЯКІ РОБЛЯТЬ ГРАВЦІ НА РЕАЛЬНІ ГРОШІ

Небагато речей загострюють розум більше, ніж хороша гра в кеш-покер. Атмосфера напружена, коли ви стикаєтесь із суперником прямо на зеленому полі, знаючи, що кожне ваше рішення може виграти або втратити реальні гроші. З великими стеками, стратегічними викликами та постійним грошовим тиском живі кеш-ігри абсолютно відрізняються від покерних турнірів, не кажучи вже про випадкові ігри онлайн-казино! Як наслідок, живі кеш-гравці схильні робити ті самі помилки. Ми зібрали п’ять найпоширеніших з них, щоб допомогти вам навчитися грати в покер на готівку, як наживо, так і онлайн на сайті Vbet казино.

Що таке кеш-ігри в покері?

Також відомі як кеш-ігри, ігри на гроші — це просто ігри в покер, у яких фішки представляють справжні гроші. Ігри на гроші не мають визначеного часу початку або закінчення. Ви можете просто купити гру та вийти з неї в будь-який час. Казино зазвичай проводять кеш-ігри з різними лімітами столів на будь-який бюджет. Наприклад, у MGM Grand є багато безлімітних покерних ігор 37 грн/110 грн і 73 грн/183 грн у Техаський Холдем, які популярні серед гравців з низькими ставками. Якщо ви шукаєте вищі ліміти за столом, вирушайте до такого закладу, як Bellagio, де у великій ігровій кімнаті є безперервна кеш-гра з високими ставками. Якщо ви бажаєте грати, не виходячи з дому, багато онлайн покерних сайтів пропонують ігри на гроші.

Ігри на гроші проти покерних турнірів

Різниця між кеш-іграми та покерними турнірами полягає в тому, що в турнірах переможець отримує все, а програші не втрачають нічого, крім свого бай-іну. У кеш-іграх гравці постійно виграють і програють реальні гроші. Щобільше, кеш-ігри, як правило, мають глибокі стеки, що вимагає іншої стратегії. Короткі стеки означають, що турнірним гравцям часто доводиться приймати рішення лише до і на флопі, а кеш-гравцям доводиться приймати рішення аж до ріверу. У результаті гравцям, які грають готівку, доводиться постійно шукати цінність і підвищувати маржу. Це робить гру надзвичайно складною!

1. Гра в страх

Однією з найпоширеніших помилок кеш-гравців є те, що вони дозволяють страху впливати на свою гру. Страх перед чим? Страх отримати стек і втратити всі свої гроші, ось що! Це цілком природно, але це також може мати серйозні негативні наслідки. Якщо ви граєте налякано, ви не досягнете вершини своєї гри. У довгостроковій перспективі це вплине на ваш прибуток. Річ у тому, що вам потрібно визнати, що ваші рішення іноді приносять вам гроші, а іноді втрачають. Покер — це підвищення маржі протягом тривалого часу. Щоб максимізувати вартість у довгостроковій перспективі, вам доведеться помиритися з частими втратами в короткостроковій перспективі. Уникайте прийняття стратегічно невдалих рішень лише тому, що ви боїтеся втратити гроші. Ці рішення матимуть зворотний ефект, і вас просто експлуатуватимуть. Краще зосередьтеся на тому, щоб завжди грати якнайкраще.

2. Занадто неохайна гра на префлопі

Кеш-гравці-початківці відомі тим, що поводяться надто пасивно, занадто часто колують і зазвичай грають надто лузово на префлопі. Це помилка. У більшості випадків, якщо ви не в позиції великого блайнду або на баттоні, найкраща стратегія, коли ви стикаєтеся з рейзом, — це не кол, а фолд або 3-бет. Це тому, що у вас немає хороших шансів банку для колу, особливо проти великих рейзів. На додаток, кілька гравців за вами можуть зробити сквіз і зробити 3-бет із банку. Тож іди великим або йди додому! Грайте рішуче і не викидайте гроші на вітер неохайною грою.

3. Роздування горщика середніми руками

Поширеною помилкою в іграх на гроші є тенденція кидати гроші в банк, тримаючи руки середньої сили. Прикладом може бути бубновий валет і бубнова десятка на піковому валеті, піковій вісімці та піковій шістці. Це хороша рука для початку, але вона втрачає свою силу, чим більше ставок і рейзів потрапляє в банк. Краще розігрувати руки середньої сили як ловці блефу, тобто руки, які не підходять для велью-бету, але виграють, коли блефують гравці. Зазвичай краще перевірити принаймні одну вулицю рукою середньої сили. Якщо ваш опонент демонструє слабкість, чекаючи назад або двічі чекаючи перед вами, вартість вашої руки зростає, і ви можете почати робити ставки, щоб отримати велью.

4. Не звертання уваги на глибину штабеля

Коли мова заходить про онлайн-турніри з покеру, глибина стека є головним. Це так само важливо в кеш-іграх, але чомусь кеш-гравці, як правило, приділяють менше уваги глибині стека, ніж турнірні гравці. Можливо, це тому, що розбіжність у розмірах стеків, як правило, менша в кеш-іграх, оскільки гравці купують більше фішок. Якою б не була причина, факт полягає в тому, що успішні кеш-гравці знають, що глибина стека диктує їхню стратегію ререйзу на префлопі. Граючи глибоко, використовуйте більші розміри 3-бетів і не надавайте своїм опонентам такі шанси банку, які дозволяють їм зробити кол із граничними руками. Граючи в коротку гру, використовуйте розміри 3-бет або 4-бет, які залишають місце для фолду пізніше. Це дозволить вам включити блеф у свій діапазон без зобов’язань до банку.

5. Занадто мало блефу

Недостатня кількість блефів може знизити перевагу ваших велью-бетів з тієї простої причини, що опоненти почнуть читати вас і частіше фолдати на ваші ставки. Один зі способів запобігти цьому — подумати про те, з якими руками ви б блефували в тому самому місці, де ви робите велью-бет. Запитайте себе, який розмір ставки (виражений у відсотках від банку) ви будете використовувати на рівері, і застосуйте цю формулу:

Частота блефу = розмір ставки / (1 + розмір ставки * 2)

Це допоможе вам зрозуміти, як часто вам слід блефувати. Скажімо, ви хочете поставити 75% банку на рівері. Це дає вам 0,75 / (1 + 0,75*2) = 0,3. Іншими словами, ви повинні блефувати на рівері приблизно 30% часу.

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