ЩО РОБИТИ, ЯКЩО НЕ ЗГОДНІ З ВИСНОВКОМ ВЛК

Медичний огляд військово-лікарської комісії (ВЛК) проводиться, щоб вивчити та оцінити стан здоров’я і фізичного розвитку людини для визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань. За його підсумками виноситься письмовий висновок (постанова). Це зазначено у пункті 1.1 глави 1 розділу ІІ Наказу МОУ № 402 від 14.08.2008.

Однак що робити, якщо людина не згодна з цим висновком? Відповідають юристи системи безоплатної правової допомоги.

Як оскаржується висновок

Якщо військовослужбовець чи військовозобов’язаний не погоджується з висновком ВЛК, він може оскаржити його(глава 2 розділу І Наказу МОУ № 402 від 14.08.2008).

Це можна зробити у:

досудовому порядку;

судовому порядку.

Досудовий порядок оскарження постанови ВЛК

Для цього потрібно звертатися до ВЛК вищого рівня(глава 2 розділу І Наказу МОУ № 402 від 14.08.2008). Наприклад, для перегляду:

ВЛК районного (міського) територіального центру — звертатися до ВЛК області або м. Києва;

ВЛК областей — до ВЛК регіонів;

постанови будь-яких ВЛК може переглядати Центральна ВЛК.

Які документи потрібно подати

заяву про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК нижчого рівня, у якій вказати причини перегляду постанови;

всі наявні документи видані ВЛК, рішення якої переглядається;

результати попередніх медичних досліджень (якщо є).

Результат розгляду досудового звернення

Може бути прийняте рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду (пункт 2.4.6. глави 2 розділу І Наказу МОУ № 402 від 14.08.2008).

Оскарження висновку ВЛК в судовому порядку

Коли можна звертатися до суду:

Одразу, без попереднього використання досудового порядку;

Після отримання негативного висновку від «останньої інстанції» досудового порядку.

Скільки є часу на оскарження висновку ВЛК у судовому порядку

3 місяці — якщо спочатку застосовано досудовий порядок. Відлік починається із дня вручення рішення щодо розгляду заяви про оскарження постанови. 6 місяців – із дня винесення відповідної постанови ВЛК(стаття 122 КАСУ).

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Також за цим номером ви можете дізнатися, чи належите ви до категорії осіб, які мають право на допомогу зі зверненням до суду в разі, якщо вирішите оскаржувати висновок ВЛК у судовому порядку.