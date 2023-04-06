ЩО РОБИТИ, ЯКЩО НЕ ЗГОДНІ З ВИСНОВКОМ ВЛК

Медичний огляд військово-лікарської комісії (ВЛК) проводиться, щоб вивчити та оцінити стан здоров’я і фізичного розвитку людини для визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань. За його підсумками виноситься письмовий висновок (постанова). Це зазначено у пункті 1.1 глави 1 розділу ІІ Наказу МОУ № 402 від 14.08.2008.
Однак що робити, якщо людина не згодна з цим висновком? Відповідають юристи системи безоплатної правової допомоги.
Як оскаржується висновок
Якщо військовослужбовець чи військовозобов’язаний не погоджується з висновком ВЛК, він може оскаржити його(глава 2 розділу І Наказу МОУ № 402 від 14.08.2008).
Це можна зробити у:
- досудовому порядку;
- судовому порядку.
Досудовий порядок оскарження постанови ВЛК
Для цього потрібно звертатися до ВЛК вищого рівня(глава 2 розділу І Наказу МОУ № 402 від 14.08.2008). Наприклад, для перегляду:
- ВЛК районного (міського) територіального центру — звертатися до ВЛК області або м. Києва;
- ВЛК областей — до ВЛК регіонів;
- постанови будь-яких ВЛК може переглядати Центральна ВЛК.
Які документи потрібно подати
- заяву про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК нижчого рівня, у якій вказати причини перегляду постанови;
- всі наявні документи видані ВЛК, рішення якої переглядається;
- результати попередніх медичних досліджень (якщо є).
Результат розгляду досудового звернення
Може бути прийняте рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду (пункт 2.4.6. глави 2 розділу І Наказу МОУ № 402 від 14.08.2008).
Оскарження висновку ВЛК в судовому порядку
Коли можна звертатися до суду:
- Одразу, без попереднього використання досудового порядку;
- Після отримання негативного висновку від «останньої інстанції» досудового порядку.
Скільки є часу на оскарження висновку ВЛК у судовому порядку
3 місяці — якщо спочатку застосовано досудовий порядок. Відлік починається із дня вручення рішення щодо розгляду заяви про оскарження постанови. 6 місяців – із дня винесення відповідної постанови ВЛК(стаття 122 КАСУ).
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