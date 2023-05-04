ЧИ DOBRE У ГРОМАДАХ, КОЛИ ІДЕ ВІЙНА?

“Ми не очікували, що українські громади настільки швидко почнуть відновлюватись після тієї катастрофічної шкоди, яку вони зазнали внаслідок російської агресії. Ці історії – неймовірні! А ще війна зблизила громади Сходу та Заходу, тож з такою взаємодопомогою процес відновлення відбуватиметься ще швидше”. Про це днями розповідали підчас зустрічі з регіональними журналістами керівник Програми USAID DOBRE Брайян Кемпл та його заступник Максим Бурдавіцин.

Зустріч відбувалася в рамках роботи Школи ефективних медіа, яку організував Український кризовий медіа центр, у межах діяльності Програми USAID DOBRE. Журналісти регіональних ЗМІ із 9 областей України більше дізналися про особливості реалізації другої фази Програми USAID DOBRE, яка стартувала восени 2022 року й триває у складний для країни час. До повномасштабного вторгнення протягом кількох років Програма працювала у 75 громадах десяти українських регіонів та була зосереджена на стимулюванні місцевого розвитку та посиленні участі мешканців громад у прийнятті рішень.

«У теперішній час ми працюємо у двох напрямках. Насамперед – надаємо допомогу 65 постраждалим громадам, така собі програма швидкого реагування, щоби вони могли впоратися з наслідками вторгнення та задовольнити свої негайні потреби. З іншого боку – продовжуємо комплексну підтримку ще 60 громад. Тобто, допомагаючи громадам сьогодні, ми дивимося й у їхнє майбутнє», – відзначив керівник Програми USAID DOBRE Брайян Кемпл. Ця робота буде продовжуватись ще протягом 2-3 місяців, орієнтовний обсяг фінансової допомоги (на закупівлю будматеріалів, енергетичного обладнання тощо) – 100 тисяч доларів кожній. На що витрачати ці кошти, вирішує кожна громада самостійно, виходячи з власних цілей та потреб.

Як зазначив Брайан Кемпл, громади, з якими традиційно співпрацює Програма, внаслідок досвіду такого партнерства є більш самостійними, згуртованими, здатними реагувати на кризові ситуації.

«Один із ключових компонентів нашої діяльності – це залучення громадян до прийняття рішень у громадах. Ми допомагаємо, навчаємо та знайомимо із міжнародним досвідом, але всі зміни в громадах роблять саме люди, які в них мешкають», – уточнив Максим Бурдавіцин, заступник керівника Програми USAID DOBRE.

Журналісти також дізналися, що наступного року Програма USAID DOBRE більше працюватиме над розвитковими проєктами громад (до цього готові вже 300 громад), тоді як цьогоріч основна увага сконцентрована на наданні екстреної допомоги. Зокрема, вже відомо, що принципово новим елементом взаємодії DOBRE та громад стане допомога у реалізації спільних, міжмуніціпальних – один на кілька громад – проєктів.

Брайан Кемпл нагадав про основний принцип Програми DOBRE – навчити громади-партнери самостійно розвиватися, слугувати прикладом для інших територій та ділитися власним досвідом. «Дуже добре, що зараз ці принципи слугують об`єднанню та зміцненню зв’язків між громадами Сходу та Заходу, – вважає пан Кемпл. – Адже чим сильніші громади, тим сильніша Україна”.

Оксана РИБЧЕНКОВА