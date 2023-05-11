ПРО РІШЕННЯ, РЕФОРМИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Мало констатувати проблему – потрібно запропонувати її рішення – ця теза стала лейтмотивом дводенної Школи ефективних медіа, яку було організовано для регіональних журналістів Українським кризовим медіа-центром. Медійникам, серед яких була і редакторка “НС”, запропонували не лише пошук рішень у професійній царині, а й розповіли, які рішення пропонуються на рівні держави у сфері інфраструктури, відновлення громад та місцевому самоврядуванні.

Школа ефективних медіа для регіональних журналістів відбулася для представників 22 засобів масової інформації з 10 областей України, які дізналися про актуальні питання децентралізації та відновлення громад, діяльність Програми USAID DOBRE та вчилися використовувати в своїй діяльності формат журналістики рішень.

Одна із зустрічей відбулася в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Тут заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна розповіла про те, які сьогодні пріоритетні завдання стоять перед Міністерством. “По-перше, на рівні Міністерства вже розроблений проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів та територіальних громад”. Документ затверджує методологію розробки планів відновлення громад та регіонів.

По-друге, вже затверджено Порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, в якому визначено механізм фінансування проєктів від регіонів та територіальних громад. У Державному бюджеті України на 2023 рік для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передбачено фінансування в розмірі 35,5 мільярдів гривень.

Крім того, відповідно до Закону №2923-IX (законопроєкт №7198), який передбачає компенсацію на ремонт чи придбання нерухомості на основі даних про пошкоджене та зруйноване майно, органи місцевого самоврядування братимуть активну участь в цьому процесі. Зокрема, Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, створені при органах місцевого самоврядування, будуть вносити відповідні відомості до Реєстру пошкодженого та знищеного майна та приймати рішення про надання компенсації”, – зазначила Олександра Азархіна.

Під час занять Школи журналістка та випускова редакторка першого українського медіа рішень «Рубрика» Марія Смик на кількагодинному тренінгу навчила учасників Школи ефективних медіа шукати “проблемні” теми, цікаво розповідати про, на перший погляд, нудні речі, шукати великі історії у маленьких громадах, креативити з рекламою, працювати з психологічно травмованими людьми тощо.

Про поточні проблеми, виклики та перспективи місцевого самоврядування говорили представники регіональних ЗМІ з Віталієм Безгіним, народним депутатом, головою підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Зокрема, обговорювали перспективи та корекцію адміністративно-територіального устрою. Говорили про те, як законопроєкт про службу в ОМС змінить функціонування територіальних громад.

“У сфері децентралізації сьогодні ми бачимо три вектори руху: вирішення поточних проблем, пов’язаних із повномасштабним вторгненням, загальна рамка реформи та інтеграційний європейський напрямок”, – розповів депутат. До речі, відповідаючи на запитання про перейменування Кіровоградщини Віталій Безгін зізнався, що найбільше йому імпонує назва області – Центральноукраїнська.

Захід відбувся в межах діяльності Програми USAID DOBRE – про те, як саме Програма підтримує українські громади та про зустріч з її очільниками, “НС” розповідало у попередньому номері.

Довідково: Програма USAID “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики.