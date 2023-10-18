ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГРОМАД : ПЛАНИ, ПОРАДИ, ДОСВІД

Як громади можуть спланувати відновлення та розвиток місцевої економіки? Які підходи й механізми з відновлення та розвитку місцевої економіки використовує Програма USAID DOBRE? Яка ситуація та виклики в громадах із відновленням місцевої економіки? Про це та багато іншого говорили учасники експертного обговорення, яке організувала Програма USAID DOBRE спільно з Українським кризовим медіа-центром.

Під час події Програма USAID DOBRE презентувала два звіти, які допоможуть громадам спланувати місцевий економічний розвиток.

Участь у обговоренні взяли представники місцевого самоврядування, у тому числі й з Кіровоградщини, програм міжнародної допомоги, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, програм міжнародної допомоги, бізнесу, експерти та журналісти.

Марат Кюрчевський, керівник програм із розвитку місцевого самоврядування і децентралізації влади Агентства США з міжнародного розвитку (USAID):

«Важливість економічного розвитку – це аксіома. Ефективна політика місцевого економічного розвитку громад є запорукою наповнення бюджету, а значить, у місцевого самоврядування будуть кошти на покращення якості послуг, зовнішнього вигляду громад, забезпечення необхідного рівня соціальних та комунальних послуг, можливості рекреації, зрештою покращення життя для мешканців. І що особливо важливо сьогодні – можливість допомагати Збройним Силам України. Проблема наповнення бюджету актуальна для усіх громад у будь-якій країні світу. Ми в USAID приділяли багато уваги місцевому економічному розвитку. Це питання є наскрізним для всіх програм, які діють в Україні. Економічне зростання торкається всіх сфер життя людей та всіх цільових авдиторій. Програма USAID DOBRE в своїй основі покликана сприяти посиленню спроможності місцевого самоврядування й місцевий економічний розвиток є одним із її центральних компонентів. Ми накопичили багато досвіду й кращі практики можуть бути реалізовані зараз, особливо в процесі поствідновлення громад».

Наталія Гнидюк, радниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

«Органи місцевого самоврядування мають бути зрозумілими та передбачуваними щодо того, як вони планують свій розвиток. Тут важливо пам’ятати про планувальні документи, які розробляються в межах як регіональної, так і містобудівної політики, що лежать в основі і відновлення, і повоєнної відбудови. Перше, це Державна стратегія регіонального розвитку, яка була розроблена в 2020 році. Зараз триває її оновлення з урахуванням викликів і нових можливостей, які стоять перед громадами. Другий важливий документ зараз перебуває в роботі – План України. Міністерство в межах плану ставить своєю основною метою запропонувати фінансовий інструмент для підтримки проєктів відновлення. Дослідження, яке представлене сьогодні Програмою USAID DOBRE, а саме перша рекомендація для Уряду, – це запропонувати інструменти підтримки органів місцевого самоврядування».

З 2016 року до 2022 року Програма працювала у 100 громадах. Базуючись на власному досвіді, розробила уніфіковану методологію планування місцевого економічного розвитку. Програма проаналізувала 6-річний досвід, додала опитування, дослідження та інтерв’ю і виклала методологію в двох звітах.

«У звіті викладено досить обнадійливі результати, але він підтверджує й те, що в нас із вами багато роботи. Відновлювати й будувати нашу країну треба не після війни, а вже зараз. Почнемо з того, як повернути людей у громади. Потрібно приймати програми, які би стимулювали підприємництво в громадах. Зараз в Україні високий рівень підприємницької активності навіть у прифронтових регіонах. Це приємно дивує. Важливо підтримувати підприємницьку ініціативу й ще більше – ініціативу молодих людей. Наскрізна рекомендація: найважливіша інвестиція це інвестиція в людей. Ми мусимо вчити людей і особливо працівників місцевого самоврядування працювати з інвестиціями. Кошти будуть іти тільки туди, де їх зможуть взяти: для цього потрібно вміти розробляти та демонструвати якісні проєкти. Дякуємо американському народу і Програмі USAID DOBRE, що вони підтримують ініціативи розвитку людського потенціалу», – зазначив Петро Лазарчук, спеціаліст із економічного розвитку програми PEARL Ukraine / Global Communities.

Під час обговорення громади-партнерки Програми USAID DOBRE поділилися власним досвідом місцевого економічного розвитку та тим, як це робить їх більш спроможними.

Ратан Ахмедов, голова Корюківської громади Чернігівської області, розповів про те, як посилення місцевого економічного розвитку дає можливість зробити Корюківку більш стійкою до ризиків війни. Приміром, за словами міського голови, за два роки більше 50% міста перевели на місцеве паливо. За підрахунками громади, це дало місцевому бюджету близько 20 мільйонів гривень, а також близько 40 робочих місць людям.

Серед представників Кіровоградщини участь в обговоренні взяв очільник Приютівської громади Андрій Коломійцев. Говорячи про виклики нинішнього часу для громад, він відзначив необхідність державної стратегії розвитку, без якої, на його переконання, побудова та втілення проектів місцевого розвитку є проблематичним. За його словами, для Кіровоградщини особливо актуальними є розуміння державної позиції щодо розвитку енергетичної галузі. “Ми повинні розуміти, чи нам орієнтуватися на традиційну для області видобувну галузь, чи розвивати альтернативну енергетику”, – зазначив він.

Цей захід та зроблені дослідження відбуваються в межах програми розвитку «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що фінансується міжнародною організацією Global Communities та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).