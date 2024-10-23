“РОЗЛИТИЙ КАМІНЬ”: ЗАСТИГЛА ЛЕГЕНДА

ПРОЄКТ “УНІКАЛЬНОСТІ КІРОВОГРАДЩИНИ”

Це неймовірно атмосферне місце має одразу кілька історій походження. Це і зоряна рана від прадавньої космічної катастрофи, і застигла у камені історія кохання.

Що нам залишила космічна катастрофа?

Якщо вам пощастить побувати в селі Полтавка колишнього Компаніївського району, не полінуйтесь здійснити невеличку подорож. За селом перейдіть місточок через ліву притоку Сугоклеї на правий берег. Там на вас чекатиме перша винагорода – ця місцина подарує вам чудовий степовий краєвид з притаманними йому травами, квітами, птахами. Час від часу вам траплятимуться валуни, схожі на степового орла, беркута, який злітає, велетенські гриби чи змію… Десь за кілометр ви почуєте ніби шум гірського потоку, і невдовзі перед вами постане маленька ділянка гірської місцевості з мальовничою річечкою, чудовим різнотрав’ям, прохолодними перекатами… Перед вами – “Розлитий камінь”, унікальна природна таємниця.

Давня космічна катастрофа, яку вчені назвали “Ядерною зимою”, сталася 65 мільйонів років тому. Вона викликала глобальні зміни на поверхні Землі, в її надрах, атмосфері, кліматі. Двісті років тоді Земля не бачила Сонця! Це було жахливо. Але все минає – на планету повернулося життя. Але що ж залишили нам у спадок ці грізні події? Хоч як би це суперечливо не звучало, у деяких випадках – явища досить позитивні! У Бовтиському кратері утворились горючі сланці. Це хороша перспектива в плані енергетики. Найдивовижніші природні місця нашого краю – це так звані “зоряні рани”: “Озеро Берестувате”, “Монастирище”, “Зеленогайський кратер”, “Каскади”,”Ташлицькі скелі”… – список довгий… У Компаніївському районі – це напрочуд красивий ландшафт, названий в народі “Розлитий камінь”. Видається, ніби на лівому березі кам’яний водоспад розлився по степу круглим озером і раптом навіки застиг при впаданні в річку Сугоклею. Застигло і озеро, перетворившись на майже круглий, дещо опуклий, діаметром близько 50 метрів, “розлитий камінь” рожевого граніту, порослий світло-зеленим лишайником. До нього з півночі рівною, як стріла, стрічкою прямує Безіменний струмок. Спокійний, але дуже наполегливий, він досягає “Розлитого каменю”, гучними бурунами в перекатах (гуркіт чути за два кілометри) просвердлив його по центру і пішов далі степом під ім’ям річки Сугоклеї. На правому березі, навпроти Безім’яного струмка – скеля, вкрита чудовими квітами: горицвіт, зміїна цибулька, кам’яна троянда, очиток їдкий, Петрів батіг, тюльпан гранітний, фіалка триколірна, чебрець повзучий – все “герої” Червоної Книги! Схил скелі, звернений на захід, завжди, навіть в найбільшу спеку вологий! Щоби дістатися скелі, вам доведеться подолати нелегкий шлях. Від перекатів слід пройти правим берегом проти течії Безіменного струмка високою травою вздовж скелястої стіни. Несподівано, не доходячи до великого блоку стіни, щось змусить вас зупинитися. Придивившись, ви побачите перед собою… величезний (майже в два людських зрости) скам’янілий профіль сердитої жінки. Хто це, що за дивна історія?

Кохання, втілене в камінні

В народі розповідають легенду-казку. Жили-були в селі хлопець і дівчина. Гарною були парою. Та незлюбила дівчину мати хлопця. Заборонила їм бачитись. Бігали вони на побачення подалі від чужих очей. Від спеки і дощу ховались у печері (тепер вона у “Скелі, яка “плаче”). Вистежила їх стара. Біля водоспаду хлопець сказав коханій, що вчора біля їх печери розцвіла золота квітка. Не встиг оком зморгнути, як дівчина побігла до печери. Він – за нею. Прибігає, а коханої немає. Вхід у печеру закритий каменем, наче печери тут ніколи і не було! Став шукати, кликати – немає ніде. Аж бачить – по скелі, де був вхід до печери, цівками стікає вода… Він зрозумів: зачаклувала стара дівчину, перетворила на камінь. І вирішив хлопець стати струмком, аби назавжди протікати повз милої, щоб сльози її стікали в струмок. Адже тільки так вони і можуть бути разом. Дивлячись на це, від горя закам’янів водоспад, скам’яніла вода, що стікає з нього А Безіменний струмок, біжучи вдалечинь, ставав річкою. Ходила стара селом – ніхто з нею не розмовляє, нікому вона не потрібна. Від горя та сорому за скоєне скам’яніла і вона.

Тоді молоду журналістку Вікторію Талашкевич так вразила місцина, гречні селяни, їхня розповідь, що вона враз пристала на нашу ідею створити за легендою фільм. Та не минулося без пригоди. Коли дійшло до зйомок, ніхто не хотів зображати злу мачуху. Коли 10-класник Ромко Бутовський побачив, що у мене (авт.) сльози бринять в очах, одразу погодився. Результат – I-ше місце у Всеукраїнському конкурсі аматорських фільмів! Роман Бутовський нині – знаний театральний діяч Кіровоградщини, наслідувач Карпенка-Карого, засновник Муніціпального Театру Сатири у Кропивницькому. А Вікторія Талашкевич зараз успішно займається активною громадською діяльністю.

До зустрічі в “місцях Сили”!

Минуло багато років… Пам’ятають в народі легенду! Але звідки взялись ці камені? Дослідженні цієї території нас вразило! Виявляється, це – “зоряна рана”, історія якої дуже схожа на історію Чорного Озера. Удар Бовтиського метеорита був неймовірної сили, до нашого часу дійшли оголені граніти (виходи гірських порід на поверхню). При цьому утворилось кілька цікавих за формою останців, форму яких згодом допрацювала Природа: скеля “Водоспад”, “Скеля, яка плаче”, “Великий палець”. “Зоряні рани” – це астроблеми, і майже завжди вони – “місця Сили”. Тут спостерігається негативна гравітаційна аномалія, а позитивна енергія дозволяє буяти різноманітнім червонокнижним рослинам.

Земля, як і люди, має свою історію. Тож група вивчення унікальності теренів нашої області “ЕКСАМПЕЙ-ЕКО” продовжує, попри тяжкий час, виконувати заплановані дослідження. До нас приєднались однодумці з числа молодих людей, вимушених змінити місце проживання. Вони активно взяли участь у літньому сезоні, вивчаючи аномалії і принади Олександрійщини (див. публікації в №33, 35, 38 “НС” – це все про них!) Про “місця Сили”, які серед інших чинників роблять нашу територію унікальною і безцінною, буде детально і цікаво в наступних випусках “Народного слова”.

Ніна БАБАНСЬКА,

керівник секції екології громадської організації

“Центр підтримки інтелектуальних ініціатив “КОЛЕСО”

і групи “ЕКСАМПЕЙ-ЕКО”,

учитель-методист, відмінник освіти України