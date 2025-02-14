ДЕ КУПИТИ КРИПТОВАЛЮТУ: РОБОТА З БІРЖАМИ

Знати, яка ціна Біткоїна в доларах, слід для того, щоб інвестиції в крипту давали позитивні результати. Використовувати унікальні можливості цифрових активів можна, якщо приймати обґрунтовані рішення та приділяти увагу безпеці. Початківцям у криптоіндустрії рекомендується дотримуватися інструкції, яка підкаже, як і де купити криптовалюту. Чим більше знань і досвіду ви отримаєте, тим більш цікавим для вас стане крипторинок.

Простий алгоритм з криптовалюти: як купити на біржі?

Вибір майданчика для покупки.

Перший та важливий крок – пошук надійної платформи для торгівлі цифровими активами. До перевірених та популярних сервісів, на яких можна купити криптовалюту, належать такі: біржа криптовалют WhiteBIT, Binance, Coinbase, Huobi та ін. Обов’язковий етап для роботи на таких майданчиках – реєстрація.

Підготовка криптогаманця.

Після успішної реєстрації та у багатьох випадках ще й верифікації можна подумати про криптогаманець, де зберігатимуться ваші монети. Ви можете зберігати криптовалюту на біржі України, а можете вибрати інший тип гаманця. Які бувають види сховищ крипти: онлайн-гаманці, мобільні додатки, апаратні та паперові. Бренди добре захищених криптогаманців: Ledger, Trezor, Exodus.

Перевірка лімітів та способи оплати.

Кожна криптобіржа виставляє ліміти на те, скільки криптовалюти купити ви зможете, а також пропонує різноманітні методи оплати. Переконайтеся, що ці моменти є зручними для вас. Більшість платформ передбачає у якості способів оплати дебетові та кредитні картки, банківські перекази та криптовалюти.

Покупка цифрових монет.

Після всіх попередніх кроків можна переходити безпосередньо до купівлі активів. Увійдіть до свого облікового запису на біржі, виберіть опцію купівлі криптовалюти та вкажіть суму, враховуючи курс Біткоїна в доларах або іншої монети. Далі дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити угоду.

Переказ крипти на гаманець.

Ви можете перевести куплені активи на особистий гаманець, щоб покращити показник безпеки та підвищити контроль. Як правило, виконати подібні дії можна у розділі «виведення коштів» на біржі. Для цього вкажіть адресу криптогаманця та суму переказу.

Зберігання та безпека.

Ціна Солана, Біткоіна та інших криптовалют робить цей вид активів привабливим для шахраїв. Тому важливо подбати про безпечне зберігання монет. Необхідно захистити гаманець надійним паролем, активувати двофакторну автентифікацію. Щоб зберегти секретні ключі та фрази, виберіть надійне місце, яке недоступне для сторонніх.

Корисні поради для новачків

На Bitcoin ціна в доларах зробила криптоіндустрію цікавою для багатьох трейдерів та інвесторів. Якщо ви теж хочете стати частиною цього світу, важливо дотримуватися деяких правил:

Навчання. Перед інвестуванням у крипту дослідіть основні поняття, блокчейн-технологію, особливості вибраного криптопроєкту.

Різноманітність портфеля. Хоч ціна Біткоїну в доларах і робить цей актив головним на ринку, але не варто вкладати всі свої гроші в одну криптовалюту. Диверсифікуйте свій портфель, щоб знизити ризики.

Безпека. Ваш обліковий запис має бути максимально захищеним. Як вже було сказано, для цього можна використовувати двофакторну автентифікацію та забезпечити надійне зберігання ключів.

Моніторинг ринку. Крипторинок відрізняється високою волатильністю: курс Солани, Біткоіна та інших монет може різко змінюватись. Тому важливо відстежувати новини та коливання котирувань, щоб ухвалювати своєчасні рішення.

Зважайте на те, що криптовалюти пов’язані з ризиками. Тому вкладайте лише таку суму, яку ви не боїтеся втратити.